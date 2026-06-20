İsrail ordusunun ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı.

İsrail'in ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti İsrail ordusunun ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı.

İsrail ordusu ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerine hava saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Sayda'ya bağlı Kanarit beldesini hedef alan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi öldü

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in güneydeki Nebatiye vilayetine düzenlediği saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

NNA'nın haberine göre sabah saatlerinde Sur kentine bağlı Bariş beldesine düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülkenin doğusundaki Suhmur beldesinde de 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Açıklamada, ekiplerin 47 kişiyi güvenli bölgelere tahliye ettiği, 16 kişinin cenazesini ve 12 yaralıyı hastanelere ulaştırdığı kaydedildi.

İsrail ordusu saldırılara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı

İsrail ordusu gece saatlerinden itibaren düzenlediği şiddetli saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirinin saldırılara ilişkin açıklama talebine yanıt vermedi.

Buna karşın Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Hizbullah'ın "ateşkesi ihlal etmeyi bırakması halinde" hem İsrail hem de Lübnan'da sükunetin sağlanacağını savundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise ateşkese rağmen Tel Aviv yönetiminden İsrail ordusuna saldırıların durdurulmasına ilişkin bir talimat verilmemesi nedeniyle Lübnan'a saldırıların sürdüğü aktarıldı.

Hizbullah: Dün akşamdan beri İsrail'in devam eden saldırılarına rağmen ateşkese bağlı kaldık

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırılarından sonra bir açıklama yayımladı.

İsrail ordusunun ilk andan itibaren başlayan ihlallerine rağmen dün akşamdan beri ateşkese bağlı kaldıkları aktarılan açıklamada, "Düşman İsrail, hiçbir zaman uymadığı ateşkesi ihlal eden saldırılarını haklı göstermek için bir kez daha asılsız iddialara başvuruyor." denildi.

İsrail ordusunun ele geçiremeyeceği Nebatiye kentindeki Ali et-Tahir tepesine, ateşkes gölgesinde sızma girişiminde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Hizbullah unsurlarının sızma girişiminde bulunan İsrail komandolarını pusuya düşürdüğü ifade edildi.

Söz konusu pusuda İsrail güçlerinin kayıplar verdiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in Ali et-Tahir tepesine sızma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine sivil yerleşim alanlarını yoğun hava saldırılarıyla bombalamaya başladığı kaydedildi.

İsrail'in dün akşamdan beri saldırılarını aralıksız sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, Hizbullah'ın ateşkese bağlı kaldığı ancak İsrail'in işgal alanlarını genişletme girişimlerine karşı kayıtsız kalınmayacağına dikkat çekildi.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 980 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlere göre bir İsrailli yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini belirtmişti.