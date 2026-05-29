İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 artarak, 3 bin 355'e ulaştı.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 355'e yükseldi İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 artarak, 3 bin 355'e ulaştı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı.

[1/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [2/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [3/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki binalarda ağır yıkım meydana gelirken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. [4/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [5/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [6/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [7/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [8/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [9/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [10/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki binalarda ağır yıkım meydana gelirken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. [11/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [12/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [13/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki binalarda ağır yıkım meydana gelirken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. [14/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki binalarda ağır yıkım meydana gelirken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. [15/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki binalarda ağır yıkım meydana gelirken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. [16/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. Sivil savunma ekipleri, enkaz altında arama kurtarma çalışması yürüttü. [17/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki binalarda ağır yıkım meydana gelirken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. [18/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [19/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki binalarda ağır yıkım meydana gelirken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. [20/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [21/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [22/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [23/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [24/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki binalarda ağır yıkım meydana gelirken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. [25/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [26/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [27/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [28/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. × [1/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [2/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [3/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki binalarda ağır yıkım meydana gelirken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. [4/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [5/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [6/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [7/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [8/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [9/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [10/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki binalarda ağır yıkım meydana gelirken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. [11/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [12/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [13/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki binalarda ağır yıkım meydana gelirken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. [14/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki binalarda ağır yıkım meydana gelirken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. [15/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki binalarda ağır yıkım meydana gelirken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. [16/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. Sivil savunma ekipleri, enkaz altında arama kurtarma çalışması yürüttü. [17/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki binalarda ağır yıkım meydana gelirken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. [18/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [19/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki binalarda ağır yıkım meydana gelirken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. [20/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [21/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [22/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [23/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [24/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki binalarda ağır yıkım meydana gelirken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. [25/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [26/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [27/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi. [28/28] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılar sonucu hedef alınan noktalardaki bina ve yapılarda ağır yıkım meydana geldi.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında 3 bin 355 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 95 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin 117'sini sağlık çalışanları oluştururken, 311 sağlık personeli yaralandı.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir sağlık merkezine hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Sur kentine bağlı Marub beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi.

İsrail'in ayrıca Sur'a bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesinde bulunan bir sağlık merkezini de hava saldırısıyla hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'in Nebatiye vilayetinde düzenlediği İHA saldırısında 1 polis memuru öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait İHA'nın Aba'ya düzenlediği saldırıda polis memuru Muhammed Terhini hayatını kaybetti.

Abba beldesi sabah erken saatlerde de topçu saldırılarının hedefi oldu. İsrail topçuları, Aba ile Cebşit beldeleri arasındaki bölgeleri vurdu. Aynı bölgelere yönelik topçu saldırıları yerel saatle 10.00 sıralarında yeniden düzenlendi.

Öte yandan İsrail savaş uçakları öğle saatleri öncesinde Nebatiye kent merkezi, Keferumman, Yukarı Nebatiye ve Şevkin beldesi çevresine peş peşe hava saldırıları gerçekleştirdi.

Aba ve Cebşit beldelerinin çevresi ile Yukarı Nebatiye yakınlarındaki Ali et-Tahir Ormanı da topçu atışlarına maruz kaldı.

Öte yandan İsrail'in gece saatlerinde güneydeki Mercayun ilçesine bağlı Cedide beldesine düzenlediği saldırılarda Rum Ortodoks Aziz Georgios Kilisesi ile Rahibeler Okulu hasar gördü. Lübnan Kızılhaçı merkezinin yakınına da füze düştü. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in Abbasiye beldesindeki bir binaya düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Deyr Kanun en-Nehr beldesine düzenlenen ayrı bir hava saldırısında ise 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları ayrıca Sur kentine bağlı Harayib beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi.

İsrail uçakları Ganduriye, Frun, Harayib ve Mansuri beldelerine de peş peşe hava saldırıları düzenledi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Sur kentine bağlı Mecadil beldesini hedef aldığı saldırıda da yaralananlar olduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Nebatiye vilayetine bağlı Habbuş beldesinde bir binayı hedef aldı. Saldırıda bina yıkıldı.

Sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut semalarında ise İsrail'e ait bir İHA, alçak irtifada uçuş yapıyor.

İsrail'e ait bir İHA'nın Sur-Abbasiye yolu üzerinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı saldırıda da yaralananlar olduğu bildirildi.

UNICEF, Lübnan'da geçen hafta her 24 saatte ortalama 11 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını bildirdi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de yaşanan ve komşu ülke Lübnan'a yayılan durumun çok vahim olduğunu belirten Pires, "Lübnan Sağlık Bakanlığına göre, sadece geçen hafta 77 çocuk öldürüldü veya yaralandı. 7 günde 15 çocuk öldü ve 62 çocuk yaralandı. Bu, her 24 saatte ortalama 11 çocuk demek." dedi.

Pires, bu çocukların büyük çoğunluğunun Lübnan'ın güneyindeki hava saldırılarından etkilendiğini söyleyerek, sadece dün 7 çocuğun öldüğünü ve 30 çocuğun yaralandığını vurguladı.

Lübnan'da ateşkesin ilan edildiği 17 Nisan'dan bu yana 55 çocuğun öldüğünü ve 212 çocuğun yaralandığını hatırlatan Pires, şunları kaydetti:

“Tüm tarafların ateşkese tam olarak saygı duymaları ve her zaman uluslararası hukuka uymaları çağrısını yineliyoruz. Uluslararası insani hukuk uyarınca, çocuklar ve sivil altyapı her zaman korunmalı. İnsani yardım kuruluşlarına, özellikle Lübnan'ın güneyindeki etkilenen tüm bölgelere hayat kurtarıcı yardım ulaştırmak için güvenli, zamanında ve engelsiz erişim sağlanmalı.”

Netanyahu, İsrail ordusunun işgali Lübnan'ın güneyindeki Litani'nin ötesine taşıdığını kaydetti

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ile birlikte Lübnan sınırındaki İsrail ordusu 36. Tümen'ini ziyaret etti.

Burada, İsrail ordusunun üst düzey komutanlarından Lübnan'daki saldırılar hakkında brifing alan Netanyahu, bölgedeki komutanlarla da görüştü.

Netanyahu, İsrail ordusunun işgali Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'ni geçerek ileriye taşıdığını, başkent Beyrut ve doğudaki Bekaa bölgesine de saldırılar düzenlediklerini söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı, Lübnan'da ateşkese rağmen "sarı hattın" kendilerini kısıtlamadığını savundu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Eyal Zamir'in Şeba Çiftliklerinde Lübnan'ın güneyindeki işgalde görev alan İsrail ordusunun 210. Tümen'ini ziyaret ettiği kaydedildi.

Burada komutanlarıyla bir araya gelen Zamir, İsrail ordusunun Lübnan topraklarına doğru ateş açmasını izledi.

Zamir, Hizbullah'a büyük darbeler vurduklarını ileri sürerek "Sarı çizgi bizi kısıtlamıyor. Tehdit tespit ettiğimiz her yerde ve tehdidi ortadan kaldırmamız gereken her yerde harekete geçeceğiz." tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun tüm kaynaklarının Kuzey Komutanlığına ayrıldığını belirten Zamir, Lübnan'da İsrail ordusunun "hareket özgürlüğünü" koruyacağını öne sürdü.

Zamir, savaşın başlamasından bu yana 7 bin 500, 2 Mart'tan beri ise 2 bin 500 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü savundu.

İsrail ordusunun çözüm bulamadığı Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava araçlarına (İHA) da değinen Zamir, İHA tehdidine karşı çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi.

İsrail ordusu, bu hafta Lübnan'ın güneyine 600'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da bu hafta gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen 600'den fazla hedefe saldırı düzenlediği kaydedildi.

Ayrıca Gazze Şeridi'nde Beyt Hanun ve Han Yunus bölgelerinde yıkımların yapıldığı belirtilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da ise 60'tan fazla Filistinlinin alıkonulduğu aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.​​​​​​​