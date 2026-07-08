İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda yaralanan Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti, denizden açılan ateş sonucu ise bir kadın yaralandı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarında 8 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda yaralanan Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti, denizden açılan ateş sonucu ise bir kadın yaralandı.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesinden alınan bilgiye göre, dün akşam Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde sivil bir araç İsrail ordusu tarafından bombalandı.

Saldırıda yaralanan 8 yaşındaki Fadi ed-Dayri aldığı yaraların ardından yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Gazze'nin liman bölgesinde İsrail savaş botlarından açılan ateşle Filistinli bir kadının yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu ve güney bölgelerine çok sayıda top mermisi attığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 1072 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 463 kişi yaralandı, enkazdan 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 73 bin 98'e, yaralı sayısı ise 173 bin 571'e yükseldi.

BM komisyonundan Gazze'de alıkonulan doktor Safiyye ve Filistinli sağlıkçıların serbest bırakılması çağrısı

Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Filistinli doktor Safiyye'nin Aralık 2024'te İsrail tarafından gözaltına alınmasının ardından ağır kötü muameleye maruz kalmasının derin endişeyle karşılandığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in keyfi olarak gözaltına alınan Safiyye ve tüm Filistinli sağlık çalışanlarını serbest bırakması ve uluslararası hukuka uyması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm sağlık çalışanlarının acilen, koşulsuz ve güvenli bir şekilde serbest bırakılması talep edilirken, İsrail yetkililerinden Safiyye'ye derhal bağımsız tıbbi bakım sağlaması istendi.

Filistinli sağlık personelinin keyfi olarak gözaltında tutulmaya devam etmesi ile maruz kaldıkları ağır kötü muamelenin kınanması gerektiğine ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna vurgu yapılan açıklamada, İsrailli gardiyanların Filistinli tutuklulara yönelik eylemlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğu ve muhtemelen uluslararası suç teşkil eden ciddi endişeleri gündeme getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Doktor Safiyye'nin sağlık durumu, bu eylemlerin doğrudan bir sonucudur. Özgürlüğünden mahrum bırakılan kişiler cinayet, işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ile cinsel şiddete karşı korunmalı." denildi.

BM raportörleri de Filistinli sağlık çalışanlarının acilen serbest bırakılması çağrısında bulundu

Öte yandan BM raportörlerince yapılan yazılı açıklamada ise Filistinli doktor Safiyye ile keyfi olarak gözaltına alınan tüm sağlık ve bakım çalışanlarının acilen serbest bırakılması talep edildi.

Açıklamada, "Safiyye'nin suçlama veya yargılama olmaksızın keyfi olarak gözaltında tutulması, İsrail'in Filistinli sağlık çalışanlarını sistematik olarak hedef almasının ve Filistinlilerin zihinsel ve fiziksel yıkımına yol açacak koşullar oluşturmak amacıyla Gazze'deki sağlık sisteminin sürekli olarak tahrip edilmesinin bir yansımasıdır." ifadelerine yer verildi.