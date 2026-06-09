İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 8 ölü ve 34 yaralının getirildiği, yaşamını yitirenlerden 7'sinin yeni saldırılarda, birinin ise daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 978 kişinin öldürüldüğü, 3 bin 97 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 988'e, yaralı sayısının da 173 bin 205'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında ve yol kenarlarında hâlen ulaşılamayan cenazelerin bulunduğu vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu Gazze'de 7 sağlık çalışanını alıkoydu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Gazze'nin Selahaddin Caddesi'nde insani görevlerini yerine getiren Filistin Kızılayına bağlı 7 ambulans ekibini alıkoydu.

Sağlık çalışanlarından 5'ini sorguladıktan sonra serbest bırakan İsrail ordusu, 2'sini ise alıkoymaya devam ediyor.

Bakanlık açıklamasında, alıkonulan 2 ambulans sürücüsünün bir an önce serbest bırakılmasını talep etti ve sağlık personelinin hedef alınmasının, çalışmasının engellenmesinin uluslararası insani hukukun ihlali olduğunu, halka sağlık hizmeti ve acil servis sağlama çalışmalarını baltaladığını hatırlattı.

Bakanlık, İsrail'in sağlık çalışanlarının görevlerini yapmasının engellenmesini ve alıkoymasını kınadı.

İsrail donanması Gazze açıklarında 9 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

"Balıkçı Komiteleri Birliği" Başkanı Zekeriya Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail savaş gemilerinin sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyindeki Şeyh Aclin açıkları ile Deyr el-Belah kenti açıklarında çalışan balıkçı teknelerine yoğun ateş ve top mermileriyle saldırdığını söyledi.

Bekir, İsrail donanmasına bağlı unsurların 9 balıkçıyı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü, balıkçıların akıbetine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını ifade etti.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal eden uygulamalarını sürdürdüğünü belirten Bekir, İsrail donanmasının Gazze sahili boyunca balıkçı teknelerini düzenli olarak hedef aldığını kaydetti.

Gazze'deki balıkçılar, İsrail'in saldırılarında balıkçı teknelerinin büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesinin ardından geçimlerini küçük ve ilkel teknelerle sağlamaya çalışırken, denizde sık sık saldırı ve engellemelerle karşı karşıya kalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında çok sayıda balıkçının hayatını kaybettiği veya yaralandığı, bazı balıkçıların da gözaltına alındığı ve teknelerinin batırıldığı belirtiliyor.