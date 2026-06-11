İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, biri kadın 3 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, biri kadın 3 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki El-Mısri Kampı'nın karşısındaki apartmana düzenlediği bombardımanda bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin batısında bulunan El-Atatra bölgesine ateş açtı. Saldırıda ağır şekilde yaralanan bir kadın Gazze kentindeki Şifa Hastanesine getirildi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) ise Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yer alan Kaşku Caddesi'nde sivillerin yakınında infilak etti. Saldırıda yaralanan 2 Filistinli Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail topçuları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgelerini bombaladı, İsrail donanması da kentin batı kıyılarını topçu atışlarıyla hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin merkezinde ise İsrail askeri araçları Megazi Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgelere makineli tüfeklerle ateş açtı. Saldırıda henüz herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Ayrıca Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze kentinde El-Mağribi Kavşağı yakınında "Feravine" ailesinin evine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği, yaralılar olduğu aktarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son verilere göre toplam can kaybının 72 bin 991'e, yaralı sayısının da 173 bin 219'a yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.