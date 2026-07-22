İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 12 kişinin naaşının ulaştırıldığı, bunlardan birinin daha önce aldığı yara nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırılarda ayrıca 12 kişinin yaralandığı ve hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1180 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 810 kişinin yaralandığı, enkazdan ise 802 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 305'e, yaralı sayısının ise 173 bin 918'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de enkaz altında ve yollarda hâlen çok sayıda kişinin bulunduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yetersiz imkanlar nedeniyle bu kişilere ulaşamadığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi: Bir ailenin yanarak can verdiği İsrail saldırısı insanlık suçu

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in dün Gazze kentinde 6 kişilik bir ailenin tamamının yanarak hayatını kaybettiği saldırıyı "insanlığa karşı işlenmiş korkunç ve acı verici bir suç" olarak nitelendirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Genel Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün sabah hiçbir uyarı yapmadan bombaladığı evin enkaza dönüştüğü belirtildi.

Evde bulunan tüm aile bireylerinin yanarak can verdiğine dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in "insanlığa karşı korkunç ve acı verici bir suç" işlediği vurgulandı.

Hedef alınan evdeki sivillerin yardım çağrılarının karşılıksız kaldığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının yol açtığı ile ekipman ve yakıt yetersizliği nedeniyle sivil savunma ekiplerinin uluslararası insancıl hukukun öngördüğü şekilde görevlerini yerine getiremediği vurgulandı.

Uluslararası toplum, insani yardım kuruluşları ve Gazze'deki ateşkesin garantör ülkelerine insani ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme çağrısı yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, evlerinde bulunan bir aileye karşı korkunç bir insanlık suçu işledi ve tüm aile üyelerinin yanarak ölmesine neden oldu." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin en büyük bölgesi olan Gazze kentindeki insani müdahale kapasitesinin yüzde 25 düzeyinde kaldığına dikkati çekilen açıklamada, bunun yaklaşık bir ay önce Gazze'nin batı kesimine hizmet veren sivil savunma merkezinin yakıt ve yedek parça yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini durdurmasından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in evleri ve sivilleri hedef almaya devam ettiği, bunun da insani müdahaleleri zorlaştırdığı ve yardım çağrılarına zamanında yanıt verilememesi nedeniyle can kayıplarını artırdığı kaydedildi.

Uluslararası Sivil Savunma Örgütü'ne Gazze'deki sivil savunma ekiplerine destek verme çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşlarından makine, ekipman ve itfaiye araçlarının Gazze'ye ulaştırılması için acilen harekete geçmeleri istendi.

Gazze'de sivil savunma ekiplerinin insani görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli ekipmanların girişine izin verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

İsrail'in saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını da yoğun ateşle hedef aldı.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Mufid Abdülhamid Ebu'l Anin'in (59) cenazesi ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Refah kentinde de bir Filistinli tanktan atılan top mermisi ile yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentindeki el-Faluca Mahallesi'nde düzenlediği İHA saldırısında da bir kişi ağır yaralandı.

Öte yandan, İsrail'in daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan ve Şifa Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Ahmed Hassan (34) isimli Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında işgal alanını genişletme hedefiyle ateş açarak ilerlediğine işaret etti.