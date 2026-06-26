İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda bugün yaşamını yitirenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde sivilleri taşıyan bir aracı hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bazı kişilerin yaralandığı aktarılan haberde, yaralıların Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldıkları ifade edildi.

İsrail'in Nasr Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi’nde İtalyan Kompleksi çevresine dün düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Velid Mecdi Heniyye, bugün yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Avusturya Mezarlıkları çevresinde 1 kişi İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

İsrail askeri araçları da Han Yunus’un doğu bölgelerine yoğun ateş açtı ve topçu saldırıları düzenledi.

Ayrıca İsrail savaş gemileri sabah saatlerinde Han Yunus’un batısında balıkçı teknelerine doğru ağır makineli tüfeklerle yoğun ateş açtı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in ateşkes ihlalleri sonucu bugüne kadar 1031 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 309 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde sivil vatandaşları insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

İHA saldırısında yaşamını yitiren 35 yaşındaki Udey Hamdi Yunus isimli Filistinli vatandaşın cenazesi, Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Yerel kaynaklar da Yunus'un, İsrail ordunun konuşlu olduğu yakın bölgede odun toplamaya çalıştığı sırada öldürüldüğünü belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde ise İsrail'in İHA'yla bir grup vatandaşı hedef aldığı ifade edildi.

Haberde, Beyt Lahiya bölgesinde gerçekleşen saldırıda ayrıca bazı kişilerin yaralandığı bilgisine yer verildi.

FAO'dan Gazze'ye yönelik tarımsal girdilere uygulanan kısıtlamaların kaldırılması çağrısı

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Uydu Merkezi'yle (UNOSAT) beraber, Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerine yönelik yüksek çözünürlüklü uydu verileri kullanılarak gerçekleştirdiği ortak değerlendirmenin sonuçlarını paylaştı.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ortak değerlendirmenin, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde sera altyapısında sınırlı ölçüde iyileşme olduğunu gösterdiği belirtilirken, "Bununla birlikte, sera altyapısının büyük bölümü yüzde 81'den fazlası halen hasarlı durumda ve üretim dışı bulunuyor. Bu durum, çaresiz şekilde gıdaya ihtiyaç duyan halk için çiftçilerin gıda üretme kapasitesini ciddi ölçüde sınırlandırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren ağır saldırılar düzenlediği Gazze'deki sera alanlarına ilişkin, "Gazze Şeridi'ndeki toplam 1325 hektarlık sera alanının, 1094 hektarı (yüzde 81'den fazlası) halen hasarlı durumda bulunuyor." bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Gazze'nin ekili alanlarının yaklaşık yüzde 87'sinin hasarlı durumda olduğu, tarım altyapısı, sulama sistemleri, depolama tesisleri ve çiftlik varlıklarının büyük kayıplar yaşadığı kaydedildi.

FAO'nun analizlerinde, hayvancılık sektöründe de bazı "cesaret verici" toparlanma belirtilerinin kaydedildiği ve koyun sayısının yüzde 33, keçi sayısının da yüzde 8 arttığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktör Yardımcısı Beth Bechdol da, "Bu değerlendirme, koşulların elverdiği yerlerde bazı çiftçilerin seralarını onarmaya ve üretimi yeniden başlatmaya başladığını gösteriyor. Ancak bu girişimler, yaygın yıkımın gölgesinde halen münferit çabalar olarak kalıyor. Ekim sezonu başlamışken zaman hızla daralıyor. Acil tarımsal yardım ile tohum, gübre ve ekipman gibi ticari tarımsal girdilerin, Gazze'ye tam ve gecikmeksizin girişine izin verilmelidir." ifadelerini kullandı.