İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Emel Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu bir noktayı hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı yakınlarında bulunan çöp depolama alanını hedef aldı.

Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, yaşamını yitiren kişinin Bureyc Belediyesinde görevli bir temizlik işçisi olduğunu ve çalıştığı sırada İsrail saldırısında hedef alındığını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 993'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 11 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 983 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 122 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 783 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 993'e, yaralı sayısının 173 bin 230'a yükseldiği kaydedildi.

Hamas: İsrail’in tutuklulara yönelik ihlalleri nedeniyle uluslararası toplum harekete geçmeli

Hamas’tan yapılan açıklamada, İsrail’deki Ofer Hapishanesi yönetiminin tutukluların avukatlarıyla görüşmeleri sırasında getirdiği yeni uygulamaların, "ağır ve aşağılayıcı ihlaller" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamaların, Filistinli tutuklulara yönelik "vahşi ve insanlık dışı politikanın devamı" olduğu vurgulanarak, bunların uluslararası hukuk, insani değerler ve ahlaki ilkelerin ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Hamas, İsrail’in tutuklulara yönelik bu uygulamalarının "uluslararası sessizliğin ve İsrailli yetkililerin işlediği ihlallerden hesap sorulmamasının doğal sonucu" olduğunu aktardı.

Açıklamada, tüm ülkeler ve Birleşmiş Milletler’e bağlı kurumlara "İsrail’i izole etmek, uygulamalarını durdurmak ve ihlallere son verilmesi için baskı oluşturmak" amacıyla harekete geçme çağrısı yapıldı.

Hamas ayrıca, İsrail hapishanelerindeki tutuklulara yönelik devam eden uygulamaların onların "direncini, kararlılığını ve özgürlük umutlarını zayıflatamayacağını" vurguladı.

Filistin halkına, Arap ve İslam dünyasına ve uluslararası topluma tutuklulara destek olma çağrısında bulunan Hamas, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarından da "artan ihlallerin durdurulması için acil adım atmalarını" istedi.