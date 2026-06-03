İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarında 3 Filistinli yaşamını yitirdi

[1/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.
[2/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.
[3/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.
[4/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı.
[5/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı.
[6/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.
[7/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.
[8/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.
[9/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.
[10/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı.
[11/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.
[12/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı.
[13/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.
[14/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.
[15/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.
[16/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.
[17/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.
[18/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. Bölge sakinleri ve ev sahipleri, yıkılan evin enkazını inceledi.
[19/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. Bölge sakinleri ve ev sahipleri, yıkılan evin enkazını inceledi.
[20/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. Bölge sakinleri ve ev sahipleri, yıkılan evin enkazını inceledi.
[21/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. Bölge sakinleri ve ev sahipleri, yıkılan evin enkazını inceledi.
[22/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. Bölge sakinleri ve ev sahipleri, yıkılan evin enkazını inceledi.
[23/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. Bölge sakinleri ve ev sahipleri, yıkılan evin enkazını inceledi.
[24/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. Bölge sakinleri ve ev sahipleri, yıkılan evin enkazını inceledi.