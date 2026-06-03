İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarında 3 Filistinli yaşamını yitirdi

[1/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.

[2/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.

[3/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.

[4/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı.

[5/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı.

[6/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.

[7/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.

[8/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.

[9/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.

[10/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı.

[11/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.

[12/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı.

[13/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.

[14/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.

[15/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.

[16/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.

[17/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri bölgede önlem aldı.

[18/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. Bölge sakinleri ve ev sahipleri, yıkılan evin enkazını inceledi.

[19/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. Bölge sakinleri ve ev sahipleri, yıkılan evin enkazını inceledi.

[20/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. Bölge sakinleri ve ev sahipleri, yıkılan evin enkazını inceledi.

[21/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. Bölge sakinleri ve ev sahipleri, yıkılan evin enkazını inceledi.

[22/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. Bölge sakinleri ve ev sahipleri, yıkılan evin enkazını inceledi.

[23/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. Bölge sakinleri ve ev sahipleri, yıkılan evin enkazını inceledi.

[24/24] İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Caba beldesine baskın düzenledi. Beldeye buldozerlerle giren askerler, Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. Bölge sakinleri ve ev sahipleri, yıkılan evin enkazını inceledi.