İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk, biri kadın olmak üzere 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk, biri kadın olmak üzere 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinde Safedi ailesine ait evi bombaladı.

Saldırı sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in Gazze kentinin kuzey bölgesinde düzenlediği saldırıda ise bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde de Filistinli bir kadına ateş açtı, Tagrid Zamlat isimli Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

Haberde İsrail'in bu sabah itibarıyla düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, biri kadın 6 Filistinlinin öldüğü, ayrıca İsrail ordusunun denizden Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine ateş açtığı aktarıldı.

[1/10] İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik iki yılı aşkın süredir uyguladığı abluka ve düzenlediği yıkıcı saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Filistinli, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde de derme çatma çadırlar ve ağır hasarlı binalarda yaşam mücadelesi veriyor. [2/10] Savaşın yol açtığı ağır insani krizin gölgesinde hayatta kalmaya çalışan siviller, aşırı kalabalıklaşan çadır kamplarda gıda, temiz su ve sağlık hizmetleri gibi en temel ihtiyaçlarına ulaşmakta büyük zorluk çekiyor. [3/10] Gazze kentinin orta kesiminde çadır kuran binlerce Filistinli aile, ellerindeki kısıtlı imkanlarla hayata tutunmaya çalışıyor. [4/10] [5/10] [6/10] [7/10] [8/10] [9/10] [10/10] × [1/10] İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik iki yılı aşkın süredir uyguladığı abluka ve düzenlediği yıkıcı saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Filistinli, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde de derme çatma çadırlar ve ağır hasarlı binalarda yaşam mücadelesi veriyor. [2/10] Savaşın yol açtığı ağır insani krizin gölgesinde hayatta kalmaya çalışan siviller, aşırı kalabalıklaşan çadır kamplarda gıda, temiz su ve sağlık hizmetleri gibi en temel ihtiyaçlarına ulaşmakta büyük zorluk çekiyor. [3/10] Gazze kentinin orta kesiminde çadır kuran binlerce Filistinli aile, ellerindeki kısıtlı imkanlarla hayata tutunmaya çalışıyor. [4/10] [5/10] [6/10] [7/10] [8/10] [9/10] [10/10]

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.

Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 165 kişi yaralandı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 18, yaralı sayısı 173 bin 273 olarak açıklanmıştı.

Gazze'deki hükümet: Bölgeye girmesi gereken yardım tırlarından sadece yüzde 36'sı ulaştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana devam eden İsrail ihlalleriyle ilgili bilgi verildi.

İsrail ordusunun 251 günlük sürede ateşkesi 3 bin 338 kez ihlal ettiği aktarılan açıklamada, bu ihlal ve saldırılar sonucu Gazze'de 1012 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 208 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in aralıksız süren ihlalleri kapsamında Gazze Şeridi'nde 100 Filistinlinin alıkonulduğu vurgulanan açıklamada, İsrail’in bölgeye uyguladığı "açlık ve kaos" politikasıyla ilgili ise şunlar kaydedildi:

“Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana Gazze Şeridi'ne 54 bin 23 yardım tırı ulaştı. Bu da Gazze Şeridi'ne ulaşması beklenen 150 bin 600 yardım tırının yüzde 36'sını aşamıyor.”

Açıklamada, işgalci İsrail'in ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nden yurt dışına seyahat için 20 bin 600 kişinin geçişine izin vermesi gerektiği ancak bu süre zarfında sadece 7 bin 417 kişinin geçişine izin verdiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik sistematik soykırım politikasını devam ettirdiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in sıkı ablukası nedeniyle Gazze'de insani koşulların günden güne zorlaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, arabulucu ülkeler başta olmak üzere Arap ve Müslüman ülkeler ile uluslararası topluma, "İsrail'i ateşkese bağlı kılmaya zorlamaları" çağrısında bulunuldu.