İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir kavşağa saldırı düzenledi.

Behlul Kavşağı'na düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralıların olduğu aktarılırken, sayıya ilişkin ise bilgi verilmedi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, 14 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek öldürme, gözaltı, kuşatma ve aç bırakmayı da içeren 2 bin 400 ihlal gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes ihlalleri sonucu 786 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 217 kişi yaralandı.

Ateşkes anlaşmasına, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve geniş yıkıma yol açan saldırılarının ardından varılmıştı.

Saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 172 bini aşkın kişi yaralandı, altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.