İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan ile ateşkese karşı çıkarak, "Lübnan, İsrail'in oyun alanı olmalı. (Hizbullah) Sivil halkın arasına saklanıyorsa, ben sadece kendi askerlerimizi korumak isterim." dedi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Lübnan, İsrail'in oyun alanı olmalı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan ile ateşkese karşı çıkarak, "Lübnan, İsrail'in oyun alanı olmalı. (Hizbullah) Sivil halkın arasına saklanıyorsa, ben sadece kendi askerlerimizi korumak isterim." dedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklamada bulunan Ben-Gvir, Lübnan ile ateşkes konusuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkese karşı çıkan Ben-Gvir, "Lübnan, İsrail'in oyun alanı olmalı. (Hizbullah) Sivil halkın arasına saklanıyorsa, ben sadece kendi askerlerimizi korumak isterim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilime de değinen Ben-Gvir, şunları söyledi:

"(Netanyahu'ya) Başbakan’a, Trump’ın gerçek bir dost olduğunu, ona kibar davranıp onu kucaklamamız gerektiğini söylüyorum. Fakat (Trump'a) ona Lübnan’da bir ateşkesi kabul edemeyeceğimizi de belirtmek zorundayız."

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, "Kararları biz veririz. Onların (Hizbullah) yeniden silahlanıp güçlenmesi için İsrail sınırına geri dönmeleri size normal geliyor mu?" diye konuştu.

Ben-Gvir, İsrail'in uluslararası kamuoyuna şirin görünme çabalarını itiraf etti

Kanal 14'e de konuşan Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne yardım götürmek üzere yola çıkan ve Aşdod Limanı'nda tutulan Küresel Sumud Filosu aktivistleri hakkında yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası kamuoyunun gözünü boyama taktiklerini de itiraf etti.

Ben-Gvir, "Dışişleri Bakanlığı yetkilileri '(Sumud filosu aktivistleri) onlara sandviç verin, imajımız iyi olur' baskısı yaptı." dedi.

"Terör destekçisi" olarak nitelediği Sumud aktivistlerine hiçbir taviz vermediğini ifade eden Ben-Gvir, "Ben mi onlara sandviç vereceğim? Onlara patronun kim olduğunu gösterdim." diyerek Sumud filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduklarını kabul etti.

