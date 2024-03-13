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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, Filistinli çocuğu öldüren polise "ödül verilmesini" istedi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir çocuğu öldüren polise "ödül verilmesini" istedi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, Filistinli çocuğu öldüren polise "ödül verilmesini" istedi

Kudüs

İsrail ordu radyosunun haberine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'ndaki olaylar üzerine soruşturma başlatıldı.

Haberde, Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinli bir çocuğu öldüren polisin ifadeye çağrıldığı sırada Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in iki avukatla soruşturma merkezine geldiği aktarıldı.

Soruşturma merkezinde basın mensuplarına konuşan Ben-Gvir, "Savaşçılarımızın cesaretini kırmaya çalışıyorlar. Onu buraya çağırmamaları gerekiyordu. Soruşturma değil, ödülü hak ediyor." dedi.

Ben-Gvir, Filistinli çocuğu öldüren polisin kendisinden bekleneni yaptığını savunarak, polise takdir belgesi verilmesi için çalışacağını söyledi.

Ne olmuştu?

İsrail polisi, dün Şuafat Mülteci Kampı'ndaki Filistinli bir çocuğu "polise havai fişek atmaya hazırlandığı" iddiasıyla vurarak öldürmüştü.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Şuafat Mülteci Kampı çıkışındaki kontrol noktası açıklarında gerçek mermiyle 12 yaşındaki Rami Hamdan el-Halhuli'yi öldürdüğünü duyurmuştu.

Ben-Gvir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisine ve bölgedeki birliklere havai fişek atma girişiminde bulunan teröristi öldüren polis memuruna selam duruyorum. Teröristlere böyle azim ve isabetle karşı konulmalı." ifadeleriyle 12 yaşındaki Filistinli çocuğu öldüren polis memuruna destek vermişti.

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