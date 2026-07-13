İsrail istihbaratının, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile çeşitli görüşmeler yaptığı, kendisine para ödediği ve yeniden iktidara getirmeyi amaçladığı ancak söz konusu planın başarısız olduğu ileri sürüldü.

İsrail'in, Ahmedinejad'ı İran'da yeniden "iktidara getirme planının başarısız olduğu" iddia edildi İsrail istihbaratının, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile çeşitli görüşmeler yaptığı, kendisine para ödediği ve yeniden iktidara getirmeyi amaçladığı ancak söz konusu planın başarısız olduğu ileri sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin, isimleri açıklanmayan ABD'li ve İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı "istihbarat varlığına dönüştürmeyi" planladığı iddia edildi.

Haberde, 2024'ün başlarında üst düzey bir Macaristan hükümeti yetkilisinin, Budapeşte'deki Ludovika Üniversitesi Rektörü'ne iklim değişikliği konferansı düzenlemesini ve Ahmedinejad'ı bu etkinliğe davet etmesini istediği, konferansın Ahmedinejad ile İsrail istihbarat görevlileri arasında yapılacak gizli görüşme için paravan olacağı ileri sürüldü.

Haberde, Ahmedinejad'ın 2024'te üniversiteye yaptığı ziyaret ile ertesi yıl gerçekleştirdiği ikinci ziyaretin, "İsrail'in onu zamanı geldiğinde İran'ın yeni lideri olarak atanabilecek bir istihbarat varlığı olarak yetiştirmeye yönelik yıllara yayılan çabasının parçası olduğu" da iddia edildi.

Eski Mossad Direktörü'nün Ahmedinejad’la buluşmak için Budapeşte'ye gittiği iddiası

Eski ABD'li yetkililerin görüşlerine yer verilen haberde, Ahmedinejad'ın ikna edilmesinin İsrail için öncelikli olduğu ve Mossad Direktörü David Barnea'nın, Ahmedinejad ile bizzat görüşmek üzere 2024'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gittiği ileri sürüldü.

Haberde, eski ABD'li yetkililere göre Mossad'ın daha sonra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) Ahmedinejad ile temas halinde olduğunu bildirdiği kaydedildi.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in son yıllarda Ahmedinejad'a konaklama ve seyahat giderleri için gizlice para ödediği, İsrail ajanlarının da Budapeşte ziyaretleri dahil olmak üzere kendisiyle yurt dışında defalarca görüştüğü savunuldu.

Ahmedinejad’ın Mossad tarafından "İran’da gizli güvenli eve götürüldüğü" öne sürüldü

İsrail'in söz konusu çabalarının şubat ayı sonlarında, "Tahran'da sıkı gözetim altında yaşayan eski lideri başka bir yere nakletmeyi amaçlayan bir operasyonla doruğa ulaştığı" aktarılan haberde, amacın "(İran'da) rejimi devirerek Ahmedinejad'ı iktidara getirmeyi öngören planı hayata geçirmek olduğu ancak planın başarısız olduğu" savunuldu.

28 Şubat'ta İsrail'in düzenlediği hava saldırısında Ahmedinejad'ın yerleşkesinin, korumalarının kaldığı binanın ve zırhlı aracının hedef alındığı belirtilen haberde, "Dört üst düzey İranlı yetkiliye göre, saldırının ardından olay yerine gelen siyah bir Peugeot aracı Ahmedinejad'ı alarak yaşanan kaosun ortasında hızla uzaklaştı." iddiasına yer verildi.

Haberde, aracın Mossad ajanları tarafından kullanıldığı ve Ahmedinejad'ın bu kişilerce İran'daki gizli bir güvenli eve götürüldüğü ileri sürüldü.

Ahmedinejad'ın "İsrail'in planından hayal kırıklığına uğradığı" savunuldu

Haberde ayrıca, Ahmedinejad'ın "kurtarma operasyonundan rahatsız olduğu ve İsrail'in kendisini yeniden iktidara getirme planı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı izlenimi verdiği" iddia edildi.

Ahmedinejad'ın "net olmayan koşullar altında" söz konusu evden ayrıldığı, daha sonra ilk kez İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde görüntülendiği aktarıldı.

Ahmedinejad'ın mevcut durumunun "belirsizliğini koruduğu" belirtilen haberde, İran yönetiminin Ahmedinejad'ın İsrail ile temaslarının önemli bir bölümünü öğrendiği ve kendisinin ev hapsinde tutulduğu iddia edildi.

Haberde ayrıca, eski İranlı liderin "yabancı güçlerin yardımıyla İran'ın gelecekteki lideri olma arzusunu en yakın birkaç arkadaşına ve sırdaşına dile getirdiği" ileri sürüldü.

Haberde Ahmedinejad’ın "iktidara gelmesi halinde İran'ın İsrail'i tanıyacağını ve Abraham Anlaşmaları kapsamında (İsrail ile) ilişkileri normalleştireceğini söylediği" iddiasına da yer verildi.