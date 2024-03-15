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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in ABD silahlarını Gazze'de "uluslararası hukuka uygun kullanacağına" dair belge imzaladığı iddiası

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze Şeridi'nde katliam yaptıkları ABD silahlarını "uluslararası hukuka uygun olarak kullanacağı" yönünde bir belge imzaladığı iddia edildi.

Mustafa Deveci  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
İsrail'in ABD silahlarını Gazze'de "uluslararası hukuka uygun kullanacağına" dair belge imzaladığı iddiası

Ankara

ABD'den yayın yapan "Axios" sitesinin haberine göre, Washington yönetimi İsrail'den ABD silahlarını Gazze'de "uluslararası hukuka uygun olarak kullanacağına" dair belgeyi bu ayın ortasına kadar kendisine iletmesini istedi.

Joe Biden yönetiminin belgenin ulaşmaması halinde ABD'nin İsrail'e silah transferini askıya almayı planladığı yazıldı.

Bunun üzerine Savunma Bakanı Gallant'ın dün ABD silahlarının Gazze'de "uluslararası hukuka uygun olarak kullanılacağını taahhüt eden" belgeyi imzaladığı ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob J. Lew'e teslim ettiği kaydedildi.

ABD, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan ve en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinliyi öldüren İsrail'in en büyük silah tedarikçisi olarak öne çıkıyor.

ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ayrı ayrı 100'den fazla askeri satışa "gizlice" onay vererek bu ülkeye çok sayıda silah ve mühimmat gönderdiği belirtilmişti.

ABD Senatosu, 13 Şubat'ta İsrail'e "güvenlik yardımı sağlamak için" 14 milyar dolar yardım yapılmasını da içeren bir paketi onaylamıştı.

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