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Dünya

İsrail'in ABD kamuoyunu etkilemek için oluşturduğu yüzlerce sahte sosyal medya hesabı ifşa oldu

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken ABD kamuoyunu İsrail lehine etkilemek adına oluşturulan yüzlerce sahte sosyal medya hesabı ifşa oldu.

Burak Dağ, Ahmet Dursun  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
İsrail'in ABD kamuoyunu etkilemek için oluşturduğu yüzlerce sahte sosyal medya hesabı ifşa oldu

Ankara

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrailli Fake Reporter gözlem grubu, Instagram, Facebook ve X platformlarında açılan binlerce sahte hesapla ABD kamuoyunu İsrail lehine etkilemek adına yürütülen operasyonu ortaya çıkardı.

Fake Reporter'ın konuya ilişkin yayımladığı raporda, İsrail yanlısı içerik ve paylaşımların sosyal medyada sahte hesaplar yoluyla popülerleşmesini hedefleyen operasyonun, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının üstünden birkaç hafta geçmesinden sonra başladığı kaydedildi.

Raporda, operasyon için The Moral Alliance, UnFold ve NonAgenda isimli 3 ayrı sözde haber sitesinin açıldığı belirtildi.

Söz konusu platformların, CNN, The Guardian ve Wall Street Journal gibi basın kuruluşlarının Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin 7 Ekim Hamas saldırısına dahil olduğuna ve Hamas üyelerinin 7 Ekim olayları sırasında "cinsel şiddet" uyguladığına ilişkin iddiaları gündeme getiren haberleri paylaştığı kaydedildi.

Demokrat Partili siyasetçiler hedeflendi

Raporda, The Moral Alliance, UnFold ve NonAgenda isimli "haber sitelerinde" Gazze'deki duruma ilişkin İsrail yanlısı paylaşımların yanı sıra iklim değişikliği, yapay zeka ve Oscar ödüllerine ilişkin paylaşımların sosyal medyada takipçi artırmak amacıyla yapılmış olabileceği belirtildi.

Sahte hesapların 3 platformda yayınlanan içerikleri ABD'li siyasetçiler, nüfuzlu kimseler ve önde gelen haber kuruluşlarını etiketleyerek paylaştıklarının tespit edildiği raporda aktarıldı.

Raporda, İsrail yanlısı içeriklerle hedeflenen ABD’li politikacıların yaklaşık yüzde 85’inin Demokratlardan oluştuğu kaydedildi.

Sahte hesapların paylaşımlarıyla en çok hedeflediği isimlerin sırasıyla Demokrat Kongre Üyeleri Ritchie Torres, Joe Neguse, Hank Johnson, Cori Bush ve Lucy McBath olduğu bildirildi.

Yaklaşık 600 sahte sosyal medya hesabı oluşturuldu

Fake Reporter raporunda, Facebook, Instagram ve X'te yaklaşık 600 sahte hesabın aynı gün içinde açıldığı, bu hesaplar için aynı sosyal medya profil adlandırma kurallarının uygulandığı ve hepsinin aynı ağın parçası olduğunu gösteren diğer ortak özelliklere de sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca, Unfold isimli platformun açıldığı tarihin sahte hesapların oluşturulduğu tarihle aynı olduğu da aktarıldı.

Sosyal medya operasyonunu yürüten çekirdek bir sosyal medya kullanıcı grubunun bulunduğu, çoğu Yahudi veya Afro-Amerikan isimleriyle açılmış sahte hesapların ise ikinci grubu oluşturduğu ve son olarak sosyal medyada yeniden gönderi ve yorum yapmak için üçüncü bir grubun daha bulunduğu raporda vurgulandı.

Raporda, pek çok sahte hesaptan, "Afro-Amerikan orta yaşlı bir erkek olarak", "Orta yaşlı beyaz Amerikalı bir adam olarak" gibi benzer ifadeler kullanılarak İsrail yanlısı paylaşımlar ve yeniden gönderiler yapıldığı kaydedildi.

ABD basınına göre Washington, İsrail'e Refah'a kara saldırısı yerine farklı alternatifler sunacak

Öte yandan İsrail'in Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla sivilin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatması ihtimaline karşı çıkan ancak Tel Aviv yönetimini ikna edemeyen ABD yönetiminin İsrail'e Refah'a karadan müdahale yerine farklı alternatifler sunmaya hazırlandığı bildirildi.

ABD'den yayın yapan "Axios" sitesinin adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, gelecek hafta Washington'u ziyaret edecek üst düzey bir İsrail heyetine İsrail'in Refah'a kara saldırısı yerine çeşitli alternatifler teklif edecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 18 Mart’ta yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Refah'a saldırı hakkında görüşmek üzere Washington'a bir heyet göndermesini teklif ettiğini aktaran yetkililer, bu fikrin İsraillilerle daha yapıcı ilişkinin bir yolu olarak ABD yönetimin içinde birkaç gün boyunca tartışıldığını belirtti.

ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerin çökmesi ve bunun ABD-İsrail ilişkilerinde bir kırılma noktası olması ihtimaline karşı Refah'a kara saldırısında ısrar eden Tel Aviv'e çeşitli alternatifler teklif etme kararı aldığını aktardı.

Yetkililere göre, Beyaz Saray, İsraillilere ne yapmamaları gerektiğini söylemenin yeterli olmadığını bunun yanında bir alternatif sunmanın da gerekli olduğunu anladı.

ABD yönetiminin, ilk aşamada Refah'a saldırının ertelenmesi ve Gazze'deki insani duruma odaklanılması fikri üzerinde durduğunu aktaran yetkililer, sonraki aşamanın da Refah'ta sınırın altındaki tünelleri yıkmak ve Gazze'ye silah sevkiyatını önlemek için ABD-Mısır-İsrail ortak planının bir parçası olarak Mısır'ın Gazze sınırını güvenlik altına almaya odaklanmak olduğunun bilgisini verdi.

Yaklaşık 170 gündür Gazze Şeridi'ne saldırı ve işgalini sürdüren İsrail, daha önce güvenli bölge ilan ettiği ve 1 milyondan fazla sivilin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırıya hazırlanıyor.


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