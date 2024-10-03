İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 127'si çocuk, 1974 kişi öldü
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 127'si çocuk 1974 kişinin öldüğü bildirildi.
Beyrut/Cenevre
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Devlet Hastanesinde düzenlediği basın açıklamasında 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenler, yaralananlara ilişkin bilgi verdi.
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Bakan Ebyad, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 127'si çocuk 1974 kişinin öldüğü, 9 bin 384 kişinin yaralandığı aktardı.
İsrail'in saldırılarında 40 sağlık ve ilk yardım personelinin hayatını kaybettiğini ifade eden Ebyad, çok sayıda sağlık merkezinin de hasar aldığını belirtti.
Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan-İsrail sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenleme başladı.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırısında iki Lübnan askeri öldü
Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Taybe beldesinde Lübnan Kızılhaçı ile çalışan bir askerin öldüğü, birinin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bint Cibeyl bölgesinde Lübnan ordusuna ait bir merkezi hedef alması sonucu da bir askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Lübnan askerlerinin Bint Cibeyl'de açılan ateşe karşılık verdiği bildirildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında devam eden çatışmalarda ölen Lübnan askerlerinin sayısı 4'e yükseldi.
DSÖ, İsrail'in saldırdığı Lübnan'da sadece son 24 saatte 28 sağlık çalışanının öldüğünü bildirdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da sadece son 24 saatte 28 sağlık çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.
Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'de yaklaşık 42 bin kişinin öldürüldüğünü ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ghebreyesus, "Gazze'de 10 binden fazla kişi hala kayıp ve 1,9 milyon kişi yerinden edildi." dedi.
Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da 1600'den fazla kişinin öldüğünü ve 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söyledi.
Lübnan'daki saldırılar nedeniyle 160 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini belirten Ghebreyesus, bunların yüzde 70'inin savaştan kaçıp Lübnan'a sığınan Suriyeliler olduğunu ifade etti.
Ghebreyesus, "Lübnan'ın güneyinde 37 sağlık tesisi kapatılırken, Beyrut'ta 3 hastane, personel ve hastaları tamamen tahliye etmek zorunda kaldı. Diğer 2 hastane de kısmen tahliye edildi. Sağlık hizmetleri saldırı altında olmaya devam ediyor. Sadece Lübnan'da son 24 saatte 28 sağlık çalışanı öldürüldü. Birçok sağlık çalışanı, bombardımanlar nedeniyle çalıştıkları bölgelerden kaçtıkları için göreve gelmiyor. Bu, kitlesel travma yönetiminin sağlanmasını ve sağlık hizmetlerinin sürekliliğini ciddi şekilde kısıtlıyor." dedi.
DSÖ olarak Lübnan Sağlık Bakanlığı ile hastanelerde travma ve toplu yaralanmalara etkili şekilde müdahale için koordineli çalıştıklarını kaydeden Ghebreyesus, "Yarın büyük bir travma ve tıbbi malzeme sevkiyatı yapmayı planladık. Maalesef Beyrut'taki havalimanının neredeyse tamamen kapanması nedeniyle bu mümkün olmadı." diye konuştu.
Lübnan'ın en çok ihtiyaç duyduğu ve hayat kurtarıcı olan yardım malzemelerini ulaştırmak için uçuşların kolaylaştırılması çağrısında bulunan Ghebreyesus, bölge için ateşkes, siyasi çözüm ve barış çağrılarını yineledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.