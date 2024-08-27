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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in, 552 Filistinlinin cesedini mezarlıklarda ve buzdolaplarında tuttuğu belirtildi

Filistinli kurumlar, İsrail’in Gazze Şeridi’nden yüzlerce Filistinlinin naaşının yanı sıra, 256’sı “Sayı Mezarlığı” olarak bilinen gizli bir mezarlıkta, 296’sı da buzdolaplarında olmak üzere 552 kişinin cesedini hala elinde bulundurduğu belirtildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Esat Fırat  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
İsrail'in, 552 Filistinlinin cesedini mezarlıklarda ve buzdolaplarında tuttuğu belirtildi

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, Esirler Cemiyeti, Zamir İnsan Hakları Kurumu ve Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Girişimi, "27 Ağustos Şehit Cenazelerini Geri Alma Günü" münasebetiyle ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Cenazeleri sayı mezarlıklarında ve buzdolaplarında saklanan şehit sayısı 552. Sayı Mezarlığı'nda 256, buzdolaplarında ise 296 şehit cenazesi bulunuyor.” ifadelerine yer verildi.

Cenazeleri alıkonulanlar arasında, 9 kadın, 32 esir, 18 yaş altı 55 çocuk, 5 İsrail vatandaşı Filistinli ve Lübnan’daki Filistinlilerden 6 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria'da 149 Filistinlinin cenazesine el koyduğu kaydedildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nden de yüzlerce Filistinlinin naaşına el koyduğuna dikkati çekilen açıklamada, İsrail makamlarından şu ana kadar henüz gerçekçi bir açıklama yapılmadığı hatırlatıldı.

İsrail yönetimi, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Sayı Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu gizli mezarlara defnediyor.

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