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Dünya

İsrail'in 445 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 338'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, 45 bin 338'e yükseldi.

Safiye Karabacak  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
İsrail'in 445 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 338'e yükseldi

Ankara

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 445 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 21 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 338'e, yaralı sayısının da 107 bin 764'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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