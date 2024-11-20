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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 411 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 985'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 43 bin 985'e yükseldi.

Muhammed Emin Canik  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
İsrail'in 411 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 985'e yükseldi

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 411 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 13 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 43 bin 985'e, yaralı sayısının da 104 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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