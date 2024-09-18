İsrail'in 348 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 272'ye çıktı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 272'ye yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi, 54 Filistinli yaralandı.
İstanbul
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 348 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "2 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 272'ye, yaralı sayısının da 95 bin 551'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.