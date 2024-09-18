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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 348 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 272'ye çıktı

​​​​​​​İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 272'ye yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi, 54 Filistinli yaralandı.

Safiye Karabacak  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
İsrail'in 348 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 272'ye çıktı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 348 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "2 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 272'ye, yaralı sayısının da 95 bin 551'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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