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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 320 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 223'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 223'e yükseldi.

Muhammed Emin Canik  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
İsrail'in 320 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 223'e çıktı

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 320 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 50 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 124 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 223'e, yaralı sayısının da 92 bin 981'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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