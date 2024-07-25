Dolar
33.09
Euro
36.01
Altın
2,368.02
ETH/USDT
3,180.30
BTC/USDT
64,110.00
BIST 100
10,920.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 293 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 175'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 39 bin 175'e çıktı.

Safiye Karabacak  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
İsrail'in 293 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 175'e yükseldi

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 293 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 30 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 146 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 175'e, yaralananların sayısının da 90 bin 403'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin ihmaller bilirkişi raporuna yansıdı
İstanbul'da cami imamını okla yaralayan şüpheli tutuklandı
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına yeni dava
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki gösterdi
İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı

Benzer haberler

Netanyahu'nun çarpıtmaları ABD medyasının da dikkatini çekti

Netanyahu'nun çarpıtmaları ABD medyasının da dikkatini çekti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye'ye getirilen Gazzeli öğrencileri ziyaret etti

İsrail'in 293 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 175'e yükseldi

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 2'si kadın 6 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 2'si kadın 6 Filistinliyi serbest bıraktı
Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşması gerçek dışı ve çelişkili ifadelerle dolu

Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşması gerçek dışı ve çelişkili ifadelerle dolu
İsrail'in zulmünü köy köy gezerek tiyatroyla anlatıyorlar

İsrail'in zulmünü köy köy gezerek tiyatroyla anlatıyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet