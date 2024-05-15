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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 222 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 233'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 233'e yükseldi. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 60 Filistinli öldü, 80 kişi yaralandı.

Muhammed Emin Canik  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
İsrail'in 222 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 233'e çıktı

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 222 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 60 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 80 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 233'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 79 bin 141'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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