İsrail'in 2026'nın başından bu yana Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e ulaştı İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da 2026'nın başından bu yana düzenlediği saldırılarda 70 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle ölen ve yaralananların durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun son olarak El Halil'in Beyt Ummar beldesinde açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Rıza Sami Hasan Avvad ile 19 yaşındaki İsa Arafat İsmail Avvad hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri saldırı sonrası Filistinlilerin cansız bedenlerini uzun süre kanlar içinde yerde bıraktı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Karmei Tzur" yasa dışı yerleşim yerine molotofkokteyli atıldığı iddiasıyla Filistinlilere ateş açıldığı öne sürüldü.

Son can kayıplarıyla birlikte İsrail'in 2026'nın başından bu yana Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 70'e ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim; 1175 Filistinlinin ölümüne, 12 bin 666 kişinin yaralanmasına, yaklaşık 23 bin kişinin tutuklanmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

İsrail güçleri Kudüs’te Rum Ortodoks Kilisesi'ne ait araziye baskın düzenledi

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e bağlı "Doğa ve Parklar Otoritesi" ekiplerinin, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesinde bulunan Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait araziye baskın düzenlediği ve arazinin bakımından sorumlu kişiyi bölgeden çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 11 dönümlük arazinin, İsrail makamlarının Silvan'daki El-Bustan Mahallesi’nde 15 Haziran'da el koyduğu ve görevlileri bölgeden uzaklaştırmasının ardından alanı çitler ve kapılarla çevirdiği yerin yakınlarında bulunduğu kaydedildi.

Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin söz konusu arazinin geri alınması ve İsrail'in müdahalesinin sonlandırılması talebiyle dava açtığı belirtilen açıklamada, İsrail mahkemesinin patrikhanenin mülkiyet belgelerini sunmasına rağmen davaya ilişkin kararını 25 Haziran’a ertelediği ifade edildi.

Kudüs'teki Filistin kurumlarına göre, İsrail'in bu son adımı işgal altındaki Doğu Kudüs'te, özellikle Mescid-i Aksa çevresindeki bölgelerde Filistinlilere ve dini kurumlara ait arazi ve mülkleri hedef alan uygulamaların son halkasını oluşturuyor.

Filistin'de Kilise İşlerini Takip Yüksek Başkanlık Komitesi de daha önce yaptığı açıklamada, kiliseye ait araziye el konulmasını kınayarak bunun uluslararası hukuk ve özel mülkiyet haklarının açık ihlali olduğunu belirtmişti.

Komite, Silvan'da yaşananların Filistin topraklarına, vakıflara ve kilise mülklerine yönelik sistematik el koyma politikasının bir parçası olduğunu savunarak, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarını Hristiyan ve Müslüman kutsal mekanlarının korunması için harekete geçmeye çağırmıştı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait evi yıktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin El-Hıdır beldesinin güneyindeki Umm Rukbe bölgesini baskın düzenleyerek kuşatma altına aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun Filistinli Muhammed Ali Selim Musa'ya ait, yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki tek katlı ve meskun evi "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıktığı belirtildi.

Haberde, Umm Rukbe bölgesinin uzun süredir İsrail'in yıkım, yapılaşmayı durdurma ve yıkım tebligatları gibi uygulamalarına maruz kaldığı vurgulandı.

Filistinli yetkililer, söz konusu uygulamaların bölge sakinleri üzerindeki baskıyı artırmayı, topraklarından uzaklaştırmayı ve Yahudi yerleşim faaliyetlerinin önünü açmayı amaçladığını belirtiyor.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlerine ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 binayı yıktı

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde iş makineleri eşliğinde Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde bulunan Et-Turi Mahallesi ile el-Matar Mahallesi'nin bazı bölgelerine baskın düzenledi.

Kaynaklar, İsrail güçlerinin "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle 3 binayı yıktığını, operasyon sırasında beldeye çok sayıda asker sevk edildiğini ve bazı yolların kapatıldığını aktardı.

Öte yandan Kefr Akab Okul Öğrencileri Velileri Merkez Komitesi, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle bugün yapılması planlanan derslerin ve sınavların ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

Komite, öğrencilerin güvenlik gerekçesiyle okullara gitmemeleri ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için zaman zaman evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.