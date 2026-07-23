Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 329'a yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4 bin 329'a ulaştı Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 329'a yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda kaydedilen ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 329'a yükseldi, 12 bin 233 kişi de yaralandı.

Bakanlık, bir önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 328 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde evleri patlayıcılarla yıkmayı sürdürdü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu , imzalanan çerçeve anlaşması ve ateşkese rağmen Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesindeki Tayri beldesinde büyük bir patlamayla evleri havaya uçurdu.

Öte yandan İsrail askerleri, buldozerler ve askeri araçlar eşliğinde yine Bint Cubeyl ilçesindeki Sırbin beldesine girdi. İsrail askerleri, işgal altında tuttuğu bölgenin hemen dışında yer alan beldeye girdikleri sırada ağır makineli tüfeklerle yoğun ateş açtı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde evleri, iş yerlerini ve altyapıyı iş makineleri ve patlayıcılarla hedef alıyor.

İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 sağlık çalışanı yaralandı

İsrail ordusunun, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesine düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeye giden sivil savunma ekibini de hedef alması sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Bölgedeki "İslami Sağlık Heyeti"ne bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, İsrail'in beldeye düzenlediği hava saldırısının ardından ekiplerin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Sağlık görevlilerinin çalışma yürüttüğü bölgenin İsrail tarafından yeniden hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırıda 2 sağlık çalışanının hafif yaralandığı ve ekibe ait ambulansın hasar gördüğü kaydedildi.

Batı Zavtar'da enkazdan 3 kişinin cenazesi çıkarıldı

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, sağlık ekipleri ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde bulunan Batı Zavtar beldesinde yürüttükleri arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Beldede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Batı Zavtar beldesinde çok sayıda ev, İsrail saldırılarında hedef alınarak yıkılmıştı.