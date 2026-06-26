Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 13 artarak 4 bin 243'e ulaştığını bildirdi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4 bin 243'e ulaştı Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 13 artarak 4 bin 243'e ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı dünden bu yana 13 artarak 4 bin 243'e yükseldi, 12 bin 186 kişi de yaralandı.

Bakanlık, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 230 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, sabah saatlerinde Yukarı Nebatiye beldesinin çevresini 2 ayrı hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail topçuları akşam saatlerinde Beraşit ve Beyt Yahun beldelerinin çevresine yaklaşık 10 top mermisi atarken, eş zamanlı olarak Beyt Yahun yönüne makineli tüfeklerle ateş açtı.

Bunun yanı sıra, Mansuri'de savaş kalıntısı bir cisim infilak etti.

Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Mansuri beldesi İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda sıkça hedef alınmıştı. Bölgede ateşkesin sağlanmasıyla Lübnan'ın güneyindeki aileler evlerine dönmeye başlamıştı.

Öte yandan İsrail ordusunun dün Nebatiye'ye bağlı Meyfedun beldesinde insansız hava aracıyla bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulmasını ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde tarlada çalışan 6 kişiyi alıkoydu

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre İsrail askerleri, 24 Haziran'da evlerine dönmeye başlayan Ayn Arab yakınlarındaki tarım arazisinde çalışan 3 Lübnanlı ile 3 Suriyeliyi alıkoydu.

Alıkonulan kişilerin nereye götürüldüğü bilinmiyor.

Ayn Arab beldesi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği "Sarı Hat" bölgesinde yer alıyor.

Öte yandan, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesinde ise İsrail'e ait insansız hava araçları tarafından atılan bildirilerde, bölge halkından İsrail askerlerinin bulunduğu bölgelere yaklaşmamaları istendi. Bildirilerde, aksi halde hayatlarının tehlikeye gireceği uyarısı yapıldı.​​​​​​​

Lübnan ile ateşkes İsrail kabine toplantısında sivil ve askeri yetkilileri karşı karşıya getirdi

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün akşam toplanan Bakanlar Kurulu'nda işgal altındaki Lübnan'da İsrail askerlerinin yaralanmasının, "ateşkes anlaşmasını çökertmek için bir fırsat" olduğunu savundu.

Ateşkesin çökertilmesi çağrısında bulunan Ben-Gvir, birkaç İsrail askerinin Hizbullah'ın saldırısıyla yaralanmasının ardından, "Yüzlerce hedefi vurabilir ve onları bombalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook da ateşkes konusunda Ben-Gvir'e katılarak, Lübnan'daki İsrail askerlerinin "kendilerini bir atış poligonundaymış gibi hissettiklerini" vurguladı.

Strook, İsrail askerlerinin "her tehdide" anında karşılık vermeleri gerektiğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise Ben-Gvir ve diğer bakanların şikayetlerine, "Ateşkesi siz istediniz." diyerek yanıt verdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz da ateşkesi savundu.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir de Zamir'in çıkışına itiraz ederek, ateşkes istemediğini söyledi.

Bakan Katz, "Ateşkesin avantajları ve dezavantajları var ancak hiçbir askeri tehlikeye atmıyoruz. Her asker anında karşılık verebilir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu ise "Sahadaki askerler her türlü anlık tehdide anında yanıt veriyor. Hiçbir askeri kısıtlamıyoruz." iddiasında bulundu.

Kabinede Lübnan ateşkesi konusundaki çatlak, ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da 3 gündür yürütülen İsrail-Lübnan görüşmeleri sırasında gerçekleşti.

Lübnanlı yetkili, İsrail'in belirli bir takvim içinde ülkeden tamamen çekilmesinde ısrarcı olduklarını söyledi

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lübnan'ın, İsrail'in Lübnan topraklarından belirli bir takvim çerçevesinde tamamen çekilmesi konusundaki ısrarı ve bu tutumunu sürdürmesi, 5. tur müzakerelerin bir gün daha uzatılmasına neden oldu." dedi.

Kaynak, taraflar arasında bir "niyet bildirgesi" üzerinde uzlaşılması halinde, İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından çekilmesinin bu metnin temel unsurlarından biri olması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in çekilmesi öngörülen "pilot" ya da "örnek" bölgelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan kaynak, Lübnan'ın bu bölgelerin hangi alanları kapsayacağının net şekilde belirlenmesini istediğini ifade etti.

Kaynak, Beyrut yönetiminin söz konusu bölgelerin, Lübnan ordusunun konuşlanabileceği "Sarı Hat" içerisinde yer almasını şart koştuğunu, İsrail güçlerinin zaten bulunmadığı bölgelerin bu kapsamda değerlendirilmesini kabul etmediğini söyledi.

Hizbullah: İsrail koşulsuz çekilmeli, Lübnan'ın egemenliğine aykırı hiçbir yükümlülük kabul edilmeyecek

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, muharrem ayının 10'uncu günü olan "Aşure Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Eski Havalimanı Yolu'nda gerçekleştirilen etkinliğe binlerce kişi katıldı.

Eski Havalimanı Yolu ve çevresindeki bazı güzergahlar trafiğe kapatılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı tören sırasında Dahiye ve Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi.

Törende konuşması yayımlanan Hizbullah lideri Kasım, İsrail ve ABD'nin kendilerini hedef alan projesini boşa çıkardıklarını söyledi.

Kasım, İsrail ve ABD'nin saldırılarının "kendilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan büyük bir savaş" olduğunu ifade ederek "İsrail, 'Büyük İsrail projesi' kapsamında Lübnan'ı işgal etmek istiyor. Direniş de İsrail'in saldırganlığı nedeniyle ortaya çıktı." dedi.

"İsrail-Amerikan projesini kırdık ve bunun üzerine inşa edilmesi gereken yeni bir aşamaya girdik." ifadesini kullanan Kasım, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakatın ise "ABD ve İsrail'in yenilgisinin resmi ilanı" olduğunu savundu.

İsrail'in "hiçbir ön koşul olmaksızın Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini" vurgulayan Kasım, "Lübnan'ın egemenliğine aykırı hiçbir yükümlülük kabul edilmeyecek." diye konuştu.

Kasım, "Ne normalleşme ne düşmanlık halinin sona erdirilmesi ne İsrail'e herhangi bir kazanım sağlanması ne de Lübnan topraklarında kısmi varlığı kabul edilebilir." ifadelerini kullandı.

Lübnan yönetimine de çağrıda bulunan Kasım, siyasi otoritenin birlik içinde hareket etmesi ve "ABD ile İsrail'in dayatmalarını uygulamayı bırakması" gerektiğini kaydetti.

Kasım, konuşmasında ayrıca İran'a teşekkür etti.

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri etkinliklerle yad ediliyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’dan UNIFIL sonrası "uluslararası mekanizma girişimine" destek mesajı

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Joseph Avn, söz konusu girişimin Lübnan’ın egemenliği ve istikrarına verilen uluslararası desteğin samimi bir göstergesi olduğunu belirtti.

Avn, Fransız-İtalyan ortak açıklamasında UNIFIL sonrasında oluşabilecek herhangi bir güvenlik boşluğunun önlenmesi gerektiğine yapılan vurgunun, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde güvenliğin sağlanması ve devlet otoritesinin tesis edilmesindeki rolüne ilişkin Lübnan’ın yaklaşımıyla örtüştüğünü ifade etti.

Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini güçlendirecek, toprak bütünlüğünü koruyacak ve ülkenin bölgesel gerilimlerin sahasına dönüşmesini engelleyecek her türlü uluslararası girişime açık olduğunu kaydeden Avn, uluslararası ortaklarla koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

⁠İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 230 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.