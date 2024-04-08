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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 185 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 207'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 207'ye yükseldi.

Halime Afra Aksoy, Qais Omar Darwesh Omar  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
İsrail'in 185 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 207'ye çıktı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul/Ramallah

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 185 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 47 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 207'ye, yaralı sayısının da 75 bin 933'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.

İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Dura beldesi, Doğu Kudüs, Ramallah, Tulkerim ve Nablus kentlerinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda 45 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısının 8 bin 145'e çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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