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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 178 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 916'ya çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 916'ya yükseldi.

Omar Alothmani, Çağrı Koşak  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
İsrail'in 178 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 916'ya çıktı Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 178 gündür sürdürdüğü saldırılardaki ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 71 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 102 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 916'ya çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 494'e ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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