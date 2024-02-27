İsrail'in 144 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 878'e çıktı
İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 96 artarak 29 bin 878'e yükseldi.
İstanbul
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 144 günden bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
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İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 11 katliam sonucu 96 kişinin öldürüldüğü, 172 kişinin yaralandığı belirtildi.
Buna göre Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 29 bin 878’e, yaralı sayısının da 70 bin 215'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.