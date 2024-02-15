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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 132 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 28 bin 663'e çıktı

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 87 artarak, 28 bin 663'e yükseldi.

Muhammed Emin Canik  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
İsrail'in 132 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 28 bin 663'e çıktı

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 132 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 87 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 663'e yükseldiğini aktardı.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 104 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 395'e ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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