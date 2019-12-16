Euro
6.52
Dolar
5.85
BIST 100
111,125.50
Altın
1,475.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'e 1948'den bu yana 3 milyondan fazla Yahudi göç etti

İsrail'e kurulduğu yıl olan 1948'den bu yana dünyanın diğer bölgelerinden 3 milyon 300 bin Yahudi'nin göç ettiği açıklandı.

Mustafa Deveci   | 16.12.2019
İsrail'e 1948'den bu yana 3 milyondan fazla Yahudi göç etti

Kudüs

İsrail Merkezi İstatistik Dairesi tarafından yayınlanan raporda, İsrail'e göç eden 3 milyon 300 bin Yahudi'nin yüzde 43'ünden fazlasının 1990'dan sonra bu ülkeye geldiği belirtildi.

Bu yılın ilk 10 ayında 27 bin 300 Yahudi'nin İsrail'e göç ettiği, bu rakamda 2018'in aynı dönemine oranla yüzde 20 artış yaşandığı ifade edildi.

İsrail'in 2018 yılı başındaki resmi rakamlara göre, dünya genelinde 14,7 milyon Yahudi bulunuyor ve bunların 6,6 milyonu İsrail'de, 5,7 milyonu ABD'de, geri kalanları da dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşıyor.

Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir Yahudi'ye ülkeye göç etme hakkı sağlayan İsrail, BM'nin 194 sayılı kararının uygulanmasına karşı çıkarak, 1948'de zorunlu göçe tabi tutulan Filistinlilerin ülkelerine dönmelerine ise engel oluyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e yerleşmeye de teşvik ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO: 70 yılda nereden nereye?
'Küçük Schengen' Batı Balkanlar’da AB’ye alternatif mi?
Laiklik ve Hindutva çıkmazında yeni vatandaşlık yasası ve Hindistan’ın geleceği
Suudi Arabistan bozulan imajını spor organizasyonlarıyla düzeltmeye çalışıyor
NATO’nun yeni meşruiyet kaynağı Çin mi?

Benzer haberler

Türkiye 2 yıl daha Asya Parlamenter Asamblesine başkanlık yapacak

Türkiye 2 yıl daha Asya Parlamenter Asamblesine başkanlık yapacak

İsrail'e 1948'den bu yana 3 milyondan fazla Yahudi göç etti

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

İsrail Enerji Bakanı'ndan Mısır'a doğal gaz ihracına onay

İsrail Enerji Bakanı'ndan Mısır'a doğal gaz ihracına onay

İsrail Filistin köyü Arakib'i 169'uncu kez yıktı

İsrail Filistin köyü Arakib'i 169'uncu kez yıktı
Netanyahu karşıtı 100 kişi Likud Partisinden ihraç edildi

Netanyahu karşıtı 100 kişi Likud Partisinden ihraç edildi