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Dünya

İsrail'den İslam karşıtı tutumuyla Müslümanların tepkisini çeken Fransa'ya destek

İsrail'den, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtlığı nedeniyle Fransız mallarına karşı başlatılan boykot çağrılarına tepki geldi.

Mustafa Deveci   | 27.10.2020
İsrail'den İslam karşıtı tutumuyla Müslümanların tepkisini çeken Fransa'ya destek

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransız mallarına yönelik boykot çağrılarının İsrail ürünlerine karşı yapılan boykot çağrılarıyla benzerlik gösterdiğini öne sürdü.

Fransa'da Müslümanlara yönelik muamele ile İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da yaşayan Yahudilere karşı uygulanan ırkçılığın kıyaslanmasının, kabul edilemez olduğunu belirten Haiat, "İsrail, Fransa'daki İslamcı aşırılığa karşı mücadele ile İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da Yahudilere yönelik Nazi politikası ve ırkçılık arasında yapılan 'iğrenç' karşıtlaştırmayı reddediyor." ifadelerini kullandı.

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