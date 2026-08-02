Hamas'ın ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı kabul etmesine rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 31 Temmuz Cuma gününden bu yana 28 Filistinliyi katletti.

İsrail'den Gazze'deki ateşkes mutabakatına saldırılarla yanıt: 3 günde 28 ölü Hamas'ın ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı kabul etmesine rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 31 Temmuz Cuma gününden bu yana 28 Filistinliyi katletti.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi gündemdeki yerini korurken, İsrail ordusu cuma sabahından bu yana düzenlediği saldırılarla bölgeyi kan gölüne çevirmeyi sürdürüyor.

Cuma gününden bu yana aralarında çocukların da bulunduğu en az 28 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Filistinliler, tırmanan bu saldırıları varılan mutabakatı sabote etme girişimi olarak değerlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini ve örgütün silah bırakmasını içeren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı kabul ettiğini duyurmuştu.

İsrail hükümetinden söz konusu metne ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir anlaşma taslağına sert tepki gösterdi.

Taslağı "kabul edilemez" olarak niteleyen Ben-Gvir, suikastların ve Filistinlilerin sürgün edilmesinin devam etmesi yönünde kışkırtıcı çağrılarda bulundu.

Hamas ise cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlileri katletmeyi durdurmasının, anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanması ve takvimin belirlenmesi için temel şart olduğunu vurgulamıştı.

Saldırılar kesintisiz devam etti

Saha kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu cuma sabahından dün akşama kadar Gazze'deki sivil yerleşim alanlarına, çadırlara ve sivillerin toplandığı bölgelere yönelik saldırılarını artırdı.

Sağlık kaynakları, üç gün süren yoğun bombardımanlarda ilk belirlemelere göre 28 kişinin yaşamını yitirdiğini teyit etti.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in bu tırmanışla ABD yönetimiyle sağlanan mutabakatı bozmayı hedeflediğini belirtti.

Açıklamada, "Anlaşmanın arabulucuları ve garantörleri sorumluluk almalı, bu siyonist suçları kınamalı ve işgal hükümetine saldırılarını durdurması için derhal baskı yapmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Üç günlük saldırı bilançosu

İsrail ordusu, son üç günde Gazze Şeridi’nin genelinde sivilleri ve yerleşim alanlarını hedef alan şiddetli saldırılarını aralıksız sürdürdü.

Cuma günü Deyr el-Belah, Han Yunus ve Gazze kent merkezinde siviller ile sivil araçlara yönelik hava ve karadan düzenlenen bombardımanlarda en az 2 Filistinli hayatını kaybederken, birçoğunun durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Cumartesi günü ise Gazze kentinin güneyi ile Deyr el-Belah bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen noktasal saldırılarda 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırıların dozunun daha da arttığı pazar günü ise Gazze kentinin batısındaki bir apartman dairesine düzenlenen hava saldırısında, 6 aylık bir bebek ile annesinin de aralarında yer aldığı 4 kişilik Ebu Tayf ailesi tüm fertleriyle katledildi.

Gün boyunca sivil araçlara, sığınma çadırlarına ve konutlara yönelik sürdürülen bombardımanlar sonucu aralarında yaşlı çiftler ile çocukların da bulunduğu toplam 18 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlattığı soykırım niteliğindeki saldırılardan bu yana Gazze'de en az 73 bin Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı.

Bölgedeki altyapının yüzde 90'ı tahrip edildi. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in bombardımanları durmadı.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen günlük saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 1230 Filistinli katledildi, 4 bin 76 kişi yaralandı.

Sınır kapılarının kapalı tutulması ve insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle bölgedeki insani kriz derinleşirken, Filistinliler İsrail’in ateşkes sürecini bir "illüzyona" dönüştürdüğünü ifade ediyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesin bir sonraki aşamasının uygulanmasına ilişkin ilan edilen ve tüm saldırıların durdurulmasını içeren yol haritasına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze kentindeki bir aracı insansız hava aracıyla (İHA) vurdu. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı da İHA'yla hedef aldı.

Saldırıda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocukların olduğu 8 Filistinli yaralandı.

[1/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [2/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [3/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [4/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [5/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [6/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [7/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [8/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [9/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [10/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. × [1/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [2/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [3/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [4/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [5/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [6/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [7/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [8/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [9/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi. [10/10] İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin El-Sabra bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.Saldırının ardından olay yerine gelen Filistinliler, hurdaya dönen aracı inceledi.

İki kardeş ve bir karı-koca hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde ise Aksa Şehitleri Hastanesi'nin girişi ile Selahaddin Caddesi'nin kesiştiği noktada sivil bir araç İsrail tarafından İHA'yla hedef alındı.

Saldırıda araçta bulunan Filistinli 2 kardeş hayatını kaybetti.

Deyr Belah'ın güneybatısındaki El-Muşaile bölgesinde ise bir konut helikopterle hedef alındı.

Saldırıda 69 ve 59 yaşlarında Filistinli bir çift hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği İHA saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.

Filistinli bir aile daha nüfustan silindi

İsrail ordusunun Gazze kentinde bir yerleşim bölgesini hedef alan bombardımanında hamile anne ve bebeği, baba ve bir çocuktan oluşan 4 kişilik bir ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin merkezinde liman bölgesi yakınlarında bulunan Susi apartmanını hedef alan saldırı düzenledi.

Saldırıda, 33 yaşındaki Abdullah Ebu et-Tayf, 6 aylık hamile eşi 26 yaşındaki Abir Ana ve 5 yaşındaki çocukları Azzam yaşamını yitirdi.

İsrail'in gerçekleştirdiği katliamda hayatlarını kaybeden 4 kişilik Filistinli ailenin nüfustan silindiği belirtildi.

Gazze kentinin batısındaki Nasr mahallesinde yer alan Filistin Mescidi'nin yakınlarındaki bir dairenin hedef alındığı saldırıda ise bir Filistinli yaralandı.

Bölgenin güneyi de hedef alındı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde yer alan Karara bölgesinde bir konutu hedef aldı.

Saldırıda aynı aileden anne-baba ve bir kız çocuğu olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yer alan El-Ard et-Tayyibe Mülteci Kampı'nda cep telefonu şarj noktasını İHA'yla hedef aldı.

Saldırıda aralarında çocukların yer aldığı 5 Filistinli yaralandı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1230 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 76 kişi yaralandı, enkaz altından ise 804 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 356'ya, yaralı sayısı da 174 bin 185'e yükseldi.

⁠Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyuruldu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmasının ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şart olduğunu belirtmiş, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının da İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamalar sürmüştü.

Hamas: Netanyahu hükümetinin Gazze'de gerilimi tırmandırması, uzlaşmayı ve ateşkesi bozmayı hedefliyor

Hamas Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gerilimi tırmandırma politikalarının, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını tamamlamak amacıyla ABD yönetimiyle varılan mutabakatları engellemeyi hedeflediğini belirtti.

Hamas, İsrail'in varılan anlaşmaya rağmen Gazze Şeridi'nin birçok noktasına düzenlediği saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde gerilimi kasıtlı olarak tırmandığına dikkati çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Siyonist (İsrail) rejiminin sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği, 18'den fazla vatandaşın şehit olmasına ve ailelerin nüfus kütüğünden tamamen silinmesine yol açan gözü dönmüş saldırılar, savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin kasten tırmandırdığı bir süreçtir.”

İsrail'in bu adımlarının amacının "ateşkes anlaşmasının uygulanmasını tamamlamak üzere ABD yönetimi dâhil olmak üzere arabulucularla varılan mutabakatları baltalamak" olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun açıklanan anlaşmaya rağmen sabah saatlerinden itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'si çocuk biri anne karnında bebek olmak üzere 18'e yükseldi.