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Dünya

İsrail'den, Gazze sınırındaki Askalan'ı roketlerden korumak için 100 milyon dolarlık plan

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi sınırındaki Askalan (Aşkelon) kentini roket saldırılarından korumak için hazırladığı 100 milyon dolarlık planı onayladı.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 14.03.2022
İsrail'den, Gazze sınırındaki Askalan'ı roketlerden korumak için 100 milyon dolarlık plan Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Kudüs

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail, Gazze sınırındaki Askalan'a yapılan roket saldırılarına karşı kenti korumak amacıyla 330 milyon şekel (yaklaşık 100 milyon dolar) değerinde bir plan hazırladı.

Hükümet tarafından onaylanan plan, mevcut olanakların yenilenmesi ve güçlendirilmesinin yanı sıra kentte müstahkem ve korunaklı barınaklar ve sığınakların inşa edilmesini içeriyor.

Askalan, İsrail'in Gazze'ye geçen yıl mayıs ayında düzenlediği son saldırıda Gazze'den en fazla rokete hedef olan İsrail kentiydi.

İsrailli bazı kaynaklara göre, Askalan'a düzenlenen 960 roket saldırısının 885'i Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından engellendi ya da roketler açık bir alana düştü, 75'i ise kenti doğrudan hedef aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. Saldırılar sonucu 66'sı çocuk 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

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