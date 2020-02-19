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Dünya

İsrail'den Filistinli tutukluların yaşam imkanlarına kısıtlama

İsrail makamları, Filistinli tutukluların cezaevlerindeki günlük yaşamlarına yeni kısıtlamalar getirmeye başladı.

Esat Fırat   | 19.02.2020
İsrail'den Filistinli tutukluların yaşam imkanlarına kısıtlama

Kudüs

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresinin (ŞABAS-IPS) yeni uygulamalarla, Filistinli tutukluların uzun yıllardır verdikleri mücadeleyle elde ettikleri birçok kazanımı ortadan kaldırmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, ŞABAS'ın bu kapsamda koğuşlarda izlenebilen televizyon kanal sayısını azalttığı, tutuklu başına günlük ekmek adedini düşürdüğü ve koğuşlarda yemek yapmak için kullanılan ocaklara el koyduğu ifade edildi.

ŞABAS'ın cezaevi kantinlerinde bulunan birçok ürüne de yasak getirdiği belirtilen açıklamada, İsrail makamlarının bu yeni uygulamaları kınandı.

ŞABAS, daha önce de koğuşlara kamera yerleştirmiş, birçok tutukluyu başka cezaevlerine nakletmiş ve tutuklulara yönelik baskılar uygulamıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u da çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.

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