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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'den, Filistin vergi fonundan Gazze'ye ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarı kesme kararı

İsrail'de Bakanlar Kurulu, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar verdi.

Said Amori, Ali Semerci  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
İsrail'den, Filistin vergi fonundan Gazze'ye ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarı kesme kararı

KUDÜS

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Siyasi ve Güvenlik Bakanlar Kurulunun, Filistin vergi fonundan tutuklulara, ailelerine ve Gazze Şeridi'ne tahsis edilen kısmın kesilmesine karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi ile tüm iletişimi kesecek, artık (İsrail'de) Gazze'den Filistinli işçi kalmayacak ve savaşın başladığı gün İsrail'de bulunan işçiler Gazze'ye geri dönecek." ifadesine yer verildi.

Filistin vergi fonları; İsrail'den veya İsrail aracılığıyla Filistin pazarına ithal edilen mallara uygulanan vergi ve harçlar olarak biliniyor. İsrail Maliye Bakanlığı aylık yaklaşık 210 milyon dolara ulaşan bu vergileri yüzde 3'ü karşılığında tahsil ediyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

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