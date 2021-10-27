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Dünya

İsrail'den Batı Şeria'da 3 binden fazla yasa dışı konut inşasına onay

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesine onay verdi.

Mustafa Deveci   | 27.10.2021
İsrail'den Batı Şeria'da 3 binden fazla yasa dışı konut inşasına onay

Kudüs

Yerel basında yer alan haberde, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Planlama Komitesinin Batı Şeria'da yasa dışı 3 bin 144 yeni konut inşasını kabul ettiği belirtildi.

ABD ve Avrupa Birliğinden gelen tepkilere rağmen Tel Aviv yönetiminin yasa dışı konut inşasına onay vermesi ise dikkati çekti.

Bu kararla İsrail, Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasının ardından ilk kez yasa dışı konut inşasına onay vermiş oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 450 bine yakın Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

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