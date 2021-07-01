Euro
10.29
Dolar
8.67
BIST 100
1,372.78
Altın
1,775.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrail'deki yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ının Delta varyantı olduğu bildirildi

İsrail'de son günlerde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı olduğu belirtildi.

Mustafa Deveci   | 01.07.2021
İsrail'deki yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ının Delta varyantı olduğu bildirildi

Kudüs

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, yeni vakaların büyük kısmının Delta varyantı kaynaklı olsa da hastalığı ağır geçirenlerin sayısının önceki dalgaya göre düşük olduğu ifade edildi.

Ülkede Aralık 2020'de başlayan üçüncü dalgada her 1000 vakadan ortalama 20-30'unun hastalığı ağır geçirdiği, Delta varyantında ise bunun 3-5 kişi olduğu dile getirildi.

Haberde, Delta varyantında ağır hasta sayısının önceki dalgaya oranla daha düşük olmasının nedenine ilişkin bilgi verilmese de İsrail'de nüfusun yüzde 55'ine yakınına Kovid-19 aşısının iki dozu da yapılmış durumda.

Aktif vaka sayıları yeniden yükselişe geçti

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının İsrail'de hızlı yayılması nedeniyle günlük Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de dün 307 yeni vaka tespit edildiği ve bunun nisan ayından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 2 bin 54'e yükseldi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'deki yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ının Delta varyantı olduğu bildirildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 288 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 42 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik
Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

Benzer haberler

İsrail, açlık grevindeki Filistinli tutuklunun 'Filistin hastanesinde tedavi' talebini reddetti

İsrail, açlık grevindeki Filistinli tutuklunun 'Filistin hastanesinde tedavi' talebini reddetti

İsrail'deki yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ının Delta varyantı olduğu bildirildi

Koronavirüs salgınında son 24 saat

İstanbul'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik

İstanbul'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik

Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Nikah ve düğünlerde bazı tedbirlerin sona ermesiyle rezervasyon ve katılımcı sayıları arttı

Nikah ve düğünlerde bazı tedbirlerin sona ermesiyle rezervasyon ve katılımcı sayıları arttı