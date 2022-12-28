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Dünya

İsrail'deki raporlara göre seküler Yahudiler, Ultra Ortodokslara oranla 6 kat fazla vergi ödüyor

İsrail'de Maliye Bakanlığı ve Merkez İstatistik Enstitüsünün raporları, seküler İsraillilerin Ultra Ortodoks Yahudilere göre 6 kat fazla vergi ödediğini ortaya koydu.

Enes Canlı   | 28.12.2022
İsrail'deki raporlara göre seküler Yahudiler, Ultra Ortodokslara oranla 6 kat fazla vergi ödüyor

Kudüs

İsrailli ekonomi haber sitesi Catalyst'in, Maliye Bakanlığı ve Merkez İstatistik Enstitüsünün raporlarından derlediği habere göre, ülkedeki toplam vergilerin yüzde 90'ı seküler Yahudiler tarafından ödendi.

İsrail'deki vergi mükelleflerinin yüzde 7'sini oluşturan Ultra Ortodoks Yahudiler, İbranice ismiyle Harediler ise toplam gelir vergisinin sadece yüzde 2'sini üstlendi. Buna göre, seküler Yahudiler, Haredilere oranla 9 kat fazla gelir vergisi ödedi.

Tüm vergiler dikkate alındığında ise Ultra Ortodokslara kıyasla seküler Yahudilerin cebinden 6 kat fazla para çıktı.

Catalyst'in haberini sosyal medya hesabından paylaşan Başbakan Yair Lapid, "Uyanmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Harediler İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor

İsrail'de büyük çoğunluğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyon civarındaki ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

İsrail'de 1 Kasım'daki seçimlerden zaferle ayrılan Likud Lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri yer alıyor.

Netanyahu'nun Ultra Ortodoks ve aşırı sağcı partilerle kurduğu yeni hükümet için perşembe günü Mecliste güven oylaması yapılması bekleniyor.

Netanyahu'nun koalisyon pazarlıklarında bu partilerin Haredi toplumu için imtiyazlar, Tevrat öğreten Haredi eğitim kuruluşlarına ek bütçe gibi taleplerinin karşılandığı yönündeki haberler İsrail kamuoyu ve basınında sıkça eleştiriliyor.

Basındaki haberlere göre, Ultra Ortodoks partiler, genç Haredi erkeklerin askere gitmemesi uygulamasının devamı konusunda da Netanyahu ile anlaştı.

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