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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1656'ya yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısı 214 kişide daha artarak 1656'ya ulaştı.

Mustafa Deveci   | 24.03.2020
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1656'ya yükseldi

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısının 1656'ya ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 214 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 1656'ya çıktığı ifade edilen açıklamada, hastalardan 31'nin durumunun ağır olduğu, 49 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart’tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

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