Euro
8.54
Dolar
7.03
BIST 100
1,525.39
Altın
1,807.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'de yapılan anket Yahudi gençlerin büyük bölümünün Filistinlilerden nefret ettiğini ortaya koydu

İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, Yahudi gençlerin büyük bölümü İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ediyor ve vatandaşlıktan çıkarılmalarını istiyor.

Mustafa Deveci   | 23.02.2021
İsrail'de yapılan anket Yahudi gençlerin büyük bölümünün Filistinlilerden nefret ettiğini ortaya koydu

Quds

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs İbrani Üniversitesi, 16 ila 18 yaşlarındaki 1100 gencin katıldığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Geçen yıl mayıs-temmuz döneminde yapılan araştırmaya göre, ankete katılan Ultra-Ortodoks Yahudi gençlerin yüzde 66'sı, dindar Yahudilerin yüzde 42'si, sekülerlerin ise yüzde 24'ü İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ettiklerini dile getirdi.

Ayrıca Ultra-Ortodokslar dahil olmak üzere dindar İsraillilerin yüzde 49'u, sekülerlerin ise yüzde 23'ü Filistinlilerin İsrail vatandaşlığından çıkarılmasını desteklediklerini kaydetti.

İsrailli seküler gençlerin yüzde 23'ü ise Ultra-Ortodoks Yahudilerden nefret ettiklerini ifade etti.

1,9 milyondan fazla nüfusa sahip İsrail vatandaşı Filistinliler, ülkede toplam nüfusun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturuyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 sandalyeli mecliste 15 milletvekiline sahip.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (23 Şubat 2021)
'Loş ışığa bile bakamayacak duruma geldim'
'Kovid-19 Kalkanı' hastanelerde denenmeye başladı
Yerli firma Kovid-19'a karşı 'elektronik maske' geliştirdi
Kovid-19'u yenen paramedik Araç: 'Nefes alamamanın ne demek olduğunu öğrendim'

Benzer haberler

Eski Mossad Başkanı Yatom, İran'ın nükleer silahlanmasına karşı gerekirse askeri güç kullanılmasından yana

Eski Mossad Başkanı Yatom, İran'ın nükleer silahlanmasına karşı gerekirse askeri güç kullanılmasından yana

İsrail'de yapılan anket Yahudi gençlerin büyük bölümünün Filistinlilerden nefret ettiğini ortaya koydu

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasına seçimden sonra devam edilecek

Filistinli uzmanlar, Balfour Deklarasyonu'nun geçersizliğine ilişkin kararının bağlayıcılığı konusunda farklı görüşte

Filistinli uzmanlar, Balfour Deklarasyonu'nun geçersizliğine ilişkin kararının bağlayıcılığı konusunda farklı görüşte
İsrail güçleri Mescid-i Aksa Koruma Müdürü’nün Kudüs’teki evini yıktı

İsrail güçleri Mescid-i Aksa Koruma Müdürü’nün Kudüs’teki evini yıktı
Filistinli Bakan: Türkiye'nin desteği Filistin'in İsrail’e bağımlılığını azaltacak

Filistinli Bakan: Türkiye'nin desteği Filistin'in İsrail’e bağımlılığını azaltacak