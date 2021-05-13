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Ankara Çayyolu istikametinde yol denetimleri gerçekleştiren trafik polisi ekipleri, Ramazan Bayramı münasebetiyle sürücülere şeker ikram ediyor.
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Dünya

İsrail'de Yahudiler ile Filistinliler arasında çatışmaların olduğu bölgelerde sınır polisi görevlendirildi

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Yahudiler ile Filistinliler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelere takviye için sınır polisi konuşlandırdı.

Ahmet Dursun   | 13.05.2021
İsrail'de Yahudiler ile Filistinliler arasında çatışmaların olduğu bölgelerde sınır polisi görevlendirildi

Ankara

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gantz, 10 yedek sınır polis birliğini çatışmaların görüldüğü bölgelerde görevlendirme kararı aldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Gantz, "Şu anda acil bir durumdayız. Kanun ve düzeni tesis etmek için derhal gönderilecek büyük takviye kuvvetlerine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in olağanüstü hal ilan ettiği ve 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdiği Lid kentinde Filistinliler ve İsrailliler arasında dün çatışmalar yeniden başlamıştı.

Fanatik Yahudiler, kentteki İsrail vatandaşı Filistinlilerin evlerine saldırmıştı.

İsrail polisi, dün gece polis aracının yakıldığı ve olayların kontrolden çıktığı kentte 20 kişiyi gözaltına almıştı.

Ülkede yaşanan gelişmelerin ardından özellikle İsrail ve Filistinlilerin bir arada yaşadığı Akka, Lid gibi kentlerde iç çatışmalar çıkabileceği yönünde basında çok sayıda yorum yer almıştı.



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