İsrail'de Savunma Bakanı ile ordu komuta kademesi arasında görevden alma krizi İsrail Savunma Bakanı Katz’ın, Batı Şeria’da bir Filistinliye saldırıp cinsel işkence yapan İsrailli hakkındaki idari gözaltı kararının yenilenmesini isteyen Tümgeneral Avi Bluth’u canlı yayında görevden alması krize yol açtı.

Katz, İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı bir canlı yayın sırasında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in haberi olmaksızın İsrail Ordusu Merkez Komutanı Tümgeneral Avi Bluth'u görevden alarak yerine Tümgeneral Dado Bar-Khalifa'yı atamaya karar verdiğini açıkladı.

Katz, Bluth'un Batı Şeria'da bir köyü basarak bir Filistinliye saldıran ve cinsel istismarda bulunan İsrailli yerleşimci Tal Yinon Dardik'e yönelik tavrı nedeniyle görevden alındığına işaret etti.

Tümgeneral Bluth'un İsrailli yerleşimcinin "idari gözaltı" kararının kaldırılması kararını temyize götürmesinin "yanlış bir adım" olduğunu savunan Katz, "düşmanlarına saldıran ve yerleşimcilerini (Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri) koruyan bir ordu istediğini" söyledi.

İsrail ordusundan Katz'a itiraz

Öte yandan İsrail ordusu ise Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Savunma Bakanı Katz'ın Tümgeneral Avi Bluth'u görevden alma kararından daha önce haberdar olmadığını açıkladı.

Kararın, Zamir ile koordine edilmeden alındığının altı çiziken açıklamada, "Genelkurmay Başkanı'nın bu hassas dönemde kilit görevlerdeki komutanları değiştirme niyeti yoktur. Böyle bir karar alındığı takdirde, bu adım yürürlükteki prosedürlere uygun olarak onaylanacaktır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'de mahkeme, Filistinlilerin tutulduğu hapishanelerin çevresine timsah yerleştirilmesi planını durdurdu

İsrail merkezli i24 News'in haberine göre, Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nin çevresine timsah yerleştirilmesine yönelik tartışmalı hükümet planının, daha fazla hukuki inceleme yapılana kadar durdurulmasına karar verdi.

Karar, "Let the Animals Live" isimli hayvan hakları kuruluşu tarafından sunulan acil durum dilekçesinin ardından geldi.

Hükümetin, mahkemeye yanıt vermesi için 16 Ağustos'a kadar süresi bulunuyor.

Mahkemenin kararına yanıt veren aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ise söz konusu planın durdurulmasına tepki gösterdi.

Ben-Gvir, yargı müdahalesinin, hükümetin hapishane güvenliğini artırmak için tasarlanan bir girişimi uygulamasını engellediğini savunarak İsrail yargı sistemine yönelik uzun süredir devam eden eleştirilerini yineledi.