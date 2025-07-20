Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.07
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları” programında konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de muhalefet lideri Liberman: Netanyahu (Gazze'deki) savaşı seçimlere kadar uzatmak istiyor

İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları seçimlere kadar uzatmak istediğini söyledi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Halime Afra Aksoy  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
İsrail'de muhalefet lideri Liberman: Netanyahu (Gazze'deki) savaşı seçimlere kadar uzatmak istiyor

Kudüs

Liberman, İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, Hamas’ı ortadan kaldırmak için Gazze Şeridi'ndeki İsrailli tüm esirlerin tek seferde geri getirilmesi gerektiğini savundu.

Öncelikle saldırıların sonlandırılması ve İsrailli esirlerin tamamının geri getirilmesi gerektiğini kaydeden Liberman, bu sağlandığı takdirde tüm baskının diğer tarafa (Netanyahu) yöneltileceğini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Liberman, "Netanyahu, savaşı seçimlere kadar uzatmak istiyor." dedi.

Ancak Liberman 2026 yılı sonunda yapılması planlanan genel seçimlerden mi yoksa bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında yapılması beklenen erken seçimlerden mi söz ettiğine ilişkin bir açıklık getirmedi.

Liberman'dan Refah'ta "insani yardım kenti" planına tepki

Liberman ayrıca Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması planını da "savaşın hedefleriyle çelişen hayali bir girişim" şeklinde nitelendirdi.

"İnsani kent" gibi yanıltıcı hayali girişimler olduğuna işaret eden Liberman, bizzat İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in bu girişimlerin savaşın hedefleriyle çeliştiğini söylediğini aktardı.

Liberman, İsrailli vergi mükelleflerine 20 milyar şekelden (yaklaşık 6 milyar dolar) fazla bir yüke mal olacak bu hayali girişim üzerinde haftalardır tartışma yürütülmesini eleştirdi.

İsrail hükümeti, Filistinlileri sürgün planında ısrar ediyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı.

Bölgeye aranarak giren Filistinlilerin bir daha Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine dönemeyeceğine dikkati çeken Katz, bunun Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altına başka ülkelere sürgün edilmesi amacını hayata geçirmek adına "İsrail için çok önemli" olduğuna işaret etmişti.

Uluslararası hak örgütleri, İsrail'in Filistinlileri namlu ucunda, insani yardımı tekeline alarak bu bölgeye toplamasının "insani yardım kenti" değil "toplama kampı" olacağı eleştirisini yöneltmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edecektir
İstanbul'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü kutladı
Erzurum'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

İsrail'de muhalefet lideri Liberman: Netanyahu (Gazze'deki) savaşı seçimlere kadar uzatmak istiyor

İsrail'de muhalefet lideri Liberman: Netanyahu (Gazze'deki) savaşı seçimlere kadar uzatmak istiyor

Gazze’de boş pazar tezgahlarında yiyecek arayan Filistinlilerden dünyaya sitem

İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 4 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 130 artarak 58 bin 895'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 130 artarak 58 bin 895'e yükseldi
Gazze Şeridi’nden sosyal medyaya taşan feryat: #Gazze_Açlıktan_Ölüyor

Gazze Şeridi’nden sosyal medyaya taşan feryat: #Gazze_Açlıktan_Ölüyor
İsrail'in müzakerelerde ilk kez Gazze'ye saldırıları tamamen sona erdirme olasılığına açık olduğu iddia edildi

İsrail'in müzakerelerde ilk kez Gazze'ye saldırıları tamamen sona erdirme olasılığına açık olduğu iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet