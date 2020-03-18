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Dünya

İsrail'de Likud Partisi 'Batı Şeria'nın ilhakı ve Filistinlilerin idamına' ilişkin tasarıları Meclis'e sundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın geniş bir bölümünün ilhakı ve İsraillileri öldürmekle suçlanan Filistinli tutukluların idamını öngören iki yasa tasarısını meclise sundu.

Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof Arnaout,Safiye Karabacak   | 18.03.2020
İsrail'de Likud Partisi 'Batı Şeria'nın ilhakı ve Filistinlilerin idamına' ilişkin tasarıları Meclis'e sundu

Kudüs

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesinin haberine göre, yasa tasarıları Likud Partisi Grup Başkanı Miki Zohar tarafından meclise sunuldu.

Likud Partisi'nin bu adımı, Ortak Arap Listesi Bloku'nun da desteğini alan Benny Gantz'ın hükümeti kurma arifesinde attığına dikkat çekilen haberde, bununla Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ile eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi'ni zor durumda bırakmanın amaçlandığı belirtildi.

Mavi-Beyaz İttifakının seçim kampanyası sırasında Ürdün Vadisi, Ölü Deniz'in (Lut Gölü) kuzeyi başta olmak üzere Batı Şeria'daki geniş bölgelerin ilhak edilmesini desteklediği hatırlatılan haberde, İsrail Evimiz Partisinin ise daha önce İsraillileri öldürmekle suçlanan Filistinli mahkumlara idam cezası uygulamak için bir yasa tasarısı sunduğu kaydedildi.

Haberde Likud Partisi Grup Başkanı Miki Zohar'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Bırakın, Ortak Arap Listesi Bloku, Mavi-Beyaz İttifakı ve İsrail Evimiz Partisi arasındaki harika iş birliğini görelim. İsrail devletine muhalefet edenler, Mavi-Beyaz İttifakı üyeleri ve Liberman'ın nasıl çalışacaklarını göreceğiz. Acaba, Ortak Arap Listesi Bloku'ndaki yeni arkadaşlarını memnun etmek için bu yasalara karşı olduklarını görebilecek miyiz?"

Mavi-Beyaz İttifakı ile Liberman arasındaki ilişkinin Netanyahu'ya zarar verme, Ortak Arap Listesi Bloku ile arasındaki ilişkinin ise İsrail devletine zarar verme çıkarına dayandığını savunan Zohar, "Bu yasaları önlerine koyduğumuzda ülkeye ve çıkarlarına zarar vermeye devam edip etmeyeceklerini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 2 Mart'ta yapılan erken genel seçimde ikinci olan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a hükümeti kurma görevini vermişti.

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