İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor
İsrail'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 bini geçerken, aktif vaka sayısındaki yükseliş de devam ediyor.
Kudüs
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İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 437 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 22 bin 139'a ulaştığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, hastalardan 46'sının durumunun ağır olduğu, 15 bin 961 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
Aktif vaka sayısı 5 bin 700'ü aştı
İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artışla salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.
Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 5 bin 796'ya yükseldi.
İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.
Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.