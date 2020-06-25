Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
114,850.30
Altın
1,760.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Van'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor

İsrail'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 bini geçerken, aktif vaka sayısındaki yükseliş de devam ediyor.

Mustafa Deveci   | 25.06.2020
İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 437 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 22 bin 139'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 46'sının durumunun ağır olduğu, 15 bin 961 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 5 bin 700'ü aştı

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artışla salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 5 bin 796'ya yükseldi.

İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya'da 114 yaşındaki hasta Kovid-19'u yendi
İş yerlerinde Kovid-19'dan sorumlu personel görevlendirilecek
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bini aştı
Kıgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un Kovid-19 testi negatif çıktı
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu

Benzer haberler

Etiyopya'da 114 yaşındaki hasta Kovid-19'u yendi

Etiyopya'da 114 yaşındaki hasta Kovid-19'u yendi

Brezilya’da yalnızlaşan Bolsonaro için sonun başlangıcı mı?

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bini aştı

Kıgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un Kovid-19 testi negatif çıktı

Kıgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un Kovid-19 testi negatif çıktı
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu

İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu

İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor

İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor