Dolar
8.41
Euro
9.87
Altın
1,793.43
ETH/USDT
3,147.20
BTC/USDT
47,641.00
BIST 100
1,458.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı kutlamaları
logo
Dünya

İsrail'de Kovid-19 salgınında son 7 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 7 ayın en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Mustafa Deveci   | 25.08.2021
İsrail'de Kovid-19 salgınında son 7 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Kudüs

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 9 bin 831 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 16 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 6 bin 880'e, toplam vaka sayısının 1 milyon 11 bin 223'e ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 75 bini geçtiği ülkede hastalardan 690'ının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca son bir günde tespit edilen vaka sayısının, ülkede son 7 ayda kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğuna işaret edildi.

Üçüncü doz ile salgının önüne geçilmeye çalışılıyor

Delta varyantının etkisiyle günlük vakaların hızla yükseldiği ülkede, Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu uygulayarak salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, dün de 30 yaş üstü kişileri söz konusu gruba eklemişti.

Ülkede şu ana kadar 5 milyon 920 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 453 bin kişiye ikinci, 1 milyon 647 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Yoğun bakımdaki hastalarımızın yarısı hiç aşı olmamış kişiler
Almanya'da Kovid-19'a karşı aşılananların sayısı 100 milyonu aştı
Şanlıurfa'da aşısını geciktiren Kovid-19 hastaları aşı çağrısı yaptı
Kovid-19'u ağır geçiren genç kadından 'aşı' çağrısı: Bana çok büyük bir ders oldu
FDA'nın BioNTech'e verdiği 'tam onay' aşının tartışmasız kullanılabileceğini teyit etti

Benzer haberler

Fransa’da, Facebook’un İsrail’i eleştiren içerikleri sansürlemesine karşı imza kampanyası başlatıldı

Fransa’da, Facebook’un İsrail’i eleştiren içerikleri sansürlemesine karşı imza kampanyası başlatıldı

Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Yoğun bakımdaki hastalarımızın yarısı hiç aşı olmamış kişiler

İran'da son 24 saatte 665 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir ev ile dükkanı yıktı

İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir ev ile dükkanı yıktı
İsrail'de Kovid-19 salgınında son 7 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İsrail'de Kovid-19 salgınında son 7 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Fanatik Yahudi grup İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudi grup İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi