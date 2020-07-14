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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İsrail'de son 24 saatte 1681 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Mustafa Deveci   | 14.07.2020
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Kudüs

İsrail'de son 24 saatte 1681 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği ve 1681 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybının 368'e, vaka sayısının da 41 bin 235'e yükseldiği aktarıldı.

Son 24 saatte 27 binden fazla test yapıldığı ve testlerin yüzde 6,1'inin sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 177'sinin durumunun ağır olduğu, 19 bin 474 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Aktif vaka sayısı 21 bini geçti

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 21 bin 393'e ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlaması getirilmişti.


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