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Dünya

İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 143'e yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 143'e yükselirken, toplam vaka sayısının 12 bin 758'e ulaştığı bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 17.04.2020
İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 143'e yükseldi

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, perşembe sabahından bu yana ülkede 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

Ülkede toplam 12 bin 758 kişinin salgına yakalandığı aktarılan açıklamada, tedavi altındaki 2 bin 624 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

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