İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 143'e yükseldi
İsrail'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 143'e yükselirken, toplam vaka sayısının 12 bin 758'e ulaştığı bildirildi.
Kudüs
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İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, perşembe sabahından bu yana ülkede 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ülkede toplam 12 bin 758 kişinin salgına yakalandığı aktarılan açıklamada, tedavi altındaki 2 bin 624 kişinin de iyileştiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.